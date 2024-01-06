رئيسة نادي أراندينا ترد على تساؤل بشأن إمكانية تولي امرأة رئاسة ريال مدريد

كشفت فيرجينيا مارتينيز، رئيسة نادي أراندينا، المنافس فى الدوري الإسباني الدرجة الثانية، عن تشجيعها لريال مدريد قبل المواجهة المرتقبة بينهما، مساء اليوم السبت، في إطار مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

وردت فيرجينيا مارتينيز عن سؤال لصحيفة "ماركا" بكونها مشجعة لريال مدريد، فهل تعتقد أن كرة القدم الإسبانية مستعدة لتولي امرأة رئاسة الفريق الملكي في أحد الأيام؟.. قائلة: "فلورنتينو بيريز هو أفضل رئيس يمكن أن يكون لريال مدريد، وبعد ذلك أعتقد أن أي شخص يُظهر موهبته ويُظهر عمله ويكون ثابتا فيما يفعله وينشئ مشاريعه الخاصة، سيكون قادراً على فعل أي شيء، بغض النظر عن كونه رجلاً أو أمرأة".