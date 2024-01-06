رئيسة نادي أراندينا ترد على تساؤل بشأن إمكانية تولي امرأة رئاسة ريال مدريد
كشفت فيرجينيا مارتينيز، رئيسة نادي أراندينا، المنافس فى الدوري الإسباني الدرجة الثانية، عن تشجيعها لريال مدريد قبل المواجهة المرتقبة بينهما، مساء اليوم السبت، في إطار مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس ملك إسبانيا.
وردت فيرجينيا مارتينيز عن سؤال لصحيفة "ماركا" بكونها مشجعة لريال مدريد، فهل تعتقد أن كرة القدم الإسبانية مستعدة لتولي امرأة رئاسة الفريق الملكي في أحد الأيام؟.. قائلة: "فلورنتينو بيريز هو أفضل رئيس يمكن أن يكون لريال مدريد، وبعد ذلك أعتقد أن أي شخص يُظهر موهبته ويُظهر عمله ويكون ثابتا فيما يفعله وينشئ مشاريعه الخاصة، سيكون قادراً على فعل أي شيء، بغض النظر عن كونه رجلاً أو أمرأة".
وعن استعدادات ناديها لاستقبال بعثة الريال، أشارت: "سوف نرحب بهم بأذرع مفتوحة وسنحاول أن نجعلها مباراة جميلة، بحيث تظل في ذاكرة كل من يمكنه رؤيتها، إنه فخر كبير ويجب أن أقول إننا كنا على اتصال منذ اللحظة الأولى مع إدارة الريال، سواء من الناحية الأمنية أو البروتوكولية أو في جميع أقسام النادي وكنا محظوظين بما يكفي لفعل ذلك".
وتوج الريال بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الـ20 في تاريخه بالموسم الماضي، على حساب منافسه أوساسونا، بهدفين مقابل هدف.
ويخوض ريال مدريد مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزا صعبا على ضيفه فريق ريال مايوركا، بهدف نظيف، في المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الليغا.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف فقط عن جيرونا الوصيف.