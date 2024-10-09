يلعب على قمة الهرم.. ردود فعل ضخمة لصفقة إيجاريا مع الزمالك

وصفت صحيفة "ذا صن" البريطانية انضمام أوفي إيجاريا لاعب فريق ليفربول السابق، إلى نادي الزمالك المصري، بأنه "لعب على قمة الهرم".

إيجاريا لاعب ليفربول السابق، وصل إلى القاهرة، صباح الثلاثاء الماضي، تمهيدًا للانضمام إلى نادي الزمالك المصري.

وسيخضع إيجاريا صاحب الـ26 عامًا للكشف الطبي قبل إتمام تعاقده مع نادي الزمالك، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الجارية في مصر.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، تقريرًا قالت فيه إن نجم ليفربول السابق وبطل إنجلترا سينضم إلى "أنجح نادي كرة قدم في إفريقيا".

وقالت الصحيفة البريطانية: "بعد 10 أشهر من عدم لعب الكرة، يستعد لاعب خط وسط ليفربول السابق أوفي إيجاريا للعب مرة أخرى على قمة هرم كرة القدم في مصر".

وأضافت: "إيجاريا انضم الآن إلى عملاق مصر الزمالك، وسيخضع لفترة معايشة وتجربة، وفي حالة اجتيازه سينضم إلى الفريق المصري بعقد دائم".

ووصفت الصحيفة الزمالك بالنادي الناجح قائلة: "يقع مقرهم في الجيزة، موطن الأهرامات الأسطورية في مصر، وهم أنجح نادي في إفريقيا".

ونقلت الصحيفة البريطانية تصريحات عن المتحدث باسم الزمالك أحمد سالم الذي قال: "زعم البعض أننا تعاقدنا رسميًا مع لاعب ليفربول السابق أوفي إيجاريا.. لكن الحقيقة أن اللاعب عُرض علينا ولم يتم الانتهاء من القرار بعد".

وأضاف: "ملف المفاوضات مع لاعبين جدد وتعزيزات مستمرة، وسيظل مفتوحًا حتى اللحظة الأخيرة.. هناك مفاوضات في أكثر من اتجاه، وما زال لدينا وقت حتى غلق باب التسجيل".

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة: "على الرغم من كل نجاحات الزمالك المحلية والقارية، فإن إيجاريا سيصبح أول لاعب في فريقهم الحالي الذي يتمتع بخبرة كرة القدم الإنجليزية".

وشارك الدولي الإنجليزي السابق في 8 مباريات مع الريدز.

وأمضى إيجاريا فترات على سبيل الإعارة مع سندرلاند ورينجرز قبل الانضمام إلى ريدينج في صفقة بقيمة 3.5 مليون جنيه إسترليني.