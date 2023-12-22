أرتيتا واثق من فوز آرسنال على ليفربول في أنفيلد
قال ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال اليوم الجمعة، إن الغانرز يمكنه وقف مسيرته الخالية من الانتصارات وتحقيق الفوز في ملعب أنفيلد معقل ملاحقه المباشر ليفربول والاحتفاظ بصدارة الترتيب عندما يلتقي الفريقان، غدا السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويحتل آرسنال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، وسيحل ضيفا على الثاني ليفربول.
وأخر رحلة تكللت بالنجاح لآرسنال في ملعب أنفيلد كانت في 2012 عندما كان أرتيتا لا يزال لاعبا في الغانرز.
وقال أرتيتا للصحفيين: "الأجواء ستكون غير عادية بالنسبة للفريقين وهي مواجهة قوية، سنستعد من أجل تحقيق الفوز وسنعمل من أجل الفوز، ستكون مباراة قوية".
وأضاف المدرب الإسباني: "التواجد في القمة في هذا الدوري شيء كبير دائما وسنسعى للحفاظ على ذلك لكن لا بدّ من التحلي بالذكاء حتى يتسنى لنا إدارة المباراة".
وتابع: "أخر مرة فزنا عليهم فيها كانت منذ مدة طويلة وكانت لحظة طيبة وهو ما يمكننا تكراره ثانية غدا..".
وتحدث أرتيتا عن أخر التطورات الخاصة بإصابة ثلاثة من لاعبي خط وسط فريقه قائلا: "توماس بارتي لا يزال يخضع لإعادة التأهيل. لم يتدرب مع الفريق حتى الآن".
وأضاف: "نأمل أن يتدرب محمد النني معنا اليوم، عودة جورجينيو لا تزال محل شك".
آرسنال ودوري السوبر الأوروبي
وعلق أرتيتا على قرار محكمة العدل الأوروبية الذي قضى بأن الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم خالفا قوانين الاتحاد الأوروبي برفضهما تأسيس دوري السوبر.
وقال أرتيتا: "موقفنا واضح جدا، وهو لم يتغير، ويظل موقفنا كما هو".
وأكد: "نحن نحب اللعب في دوري أبطال أوروبا وسنستمر في القيام بذلك، مشجعو كرة القدم وما يجلبوه من عاطفة وحماس إلى أوساط اللعبة هو السبب الرئيسي في أن اللعبة تنتمي إليهم، ورأيهم مهم جدا".
وكان آرسنال واحدا من بين ستة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز انضموا إلى مشروع دوري السوبر المقترح في 2021 قبل أن ينسحب وسط احتجاجات من جانب الجمهور. وأصدر اليوم الجمعة أيضا بيانا نأى بنفسه فيه عن دوري السوبر.