أرتيتا واثق من فوز آرسنال على ليفربول في أنفيلد

قال ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال اليوم الجمعة، إن الغانرز يمكنه وقف مسيرته الخالية من الانتصارات وتحقيق الفوز في ملعب أنفيلد معقل ملاحقه المباشر ليفربول والاحتفاظ بصدارة الترتيب عندما يلتقي الفريقان، غدا السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل آرسنال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، وسيحل ضيفا على الثاني ليفربول.

وأخر رحلة تكللت بالنجاح لآرسنال في ملعب أنفيلد كانت في 2012 عندما كان أرتيتا لا يزال لاعبا في الغانرز.