موقف الوداد يتأزم بعد الخسارة أمام سيمبا بدوري أبطال أفريقيا
سجل المهاجم إيسومبا أونانا هدفين في غضون دقيقتين بالشوط الأول، ليقود سيمبا التنزاني للفوز 2-صفر على ضيفه الوداد البيضاوي المغربي، اليوم الثلاثاء، بدار السلام في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وبعد الهزيمة الثالثة تراجع الوداد وصيف البطل للمركز الرابع والأخير بالمجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط.
وصعد سيمبا إلى المركز الثاني مؤقتا رافعا رصيده إلى خمس نقاط بعد أن حقق فوزه الأول.
بدأ الوداد المباراة جيدا في أول مواجهة تحت قيادة المدرب التونسي العائد فوزي البنزرتي حيث أتيحت للاعبيه العديد من الفرص السانحة للتسجيل.
وكان الوداد قريبا من افتتاح التسجيل بعد مرور 13 دقيقة بعد تمريرة عرضية من الجهة اليمنى، لكن سوء تفاهم بين يحيى عطية الله وجونيور سامبو أفسد الهجمة.
وسدد سامبو في الدقيقة 29 كرة أبعدها الحارس أيوب لكرد بصعوبة لركنية.
وعاد لكرد حارس مرمى الجيش الملكي السابق لينقذ مرماه بعد أربع دقائق عقب انفراد من لاعب الوسط زكريا دراوي.
وفي أول هجوم سريع في الدقيقة 36 افتتح أونانا التسجيل لبطل تنزانيا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بينية من دنيس كيبو.
وعاد أونانا ليسجل الهدف الثاني بعد دقيقتين عقب هجمة مرتدة سريعة وتبادل للكرة مع ياسين مزاميرو.
ومرر أيوب العملود في آخر الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول كرة لسامبو، لكن الحارس تصدى لها على مرتين.
وأنقذ الحارس يوسف المطيع انفرادا في الدقيقة 57 من المهاجم جون أوتوس القادم من الكونغو الديمقراطية.
وعاد المطيع بعد عشر دقائق أخرى ليبعد تسديدة دنيس كابو لركنية.