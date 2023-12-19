موقف الوداد يتأزم بعد الخسارة أمام سيمبا بدوري أبطال أفريقيا

سجل المهاجم إيسومبا أونانا هدفين في غضون دقيقتين بالشوط الأول، ليقود سيمبا التنزاني للفوز 2-صفر على ضيفه الوداد البيضاوي المغربي، اليوم الثلاثاء، بدار السلام في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وبعد الهزيمة الثالثة تراجع الوداد وصيف البطل للمركز الرابع والأخير بالمجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط.

وصعد سيمبا إلى المركز الثاني مؤقتا رافعا رصيده إلى خمس نقاط بعد أن حقق فوزه الأول.

بدأ الوداد المباراة جيدا في أول مواجهة تحت قيادة المدرب التونسي العائد فوزي البنزرتي حيث أتيحت للاعبيه العديد من الفرص السانحة للتسجيل.