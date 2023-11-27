برشلونة يتلقى ضربة أخرى قبل مواجهة بورتو

ولم تتوقف الأمور عند ذلك، فبحسب "راك1" سيستمر غياب تيرشتغين عن صفوف الفريق مباراة أخرى إذ باتت فرص لحاقه بمباراة بورتو صعبة للغاية.

ويخشى برشلونة استمرار تراجع نتائج الفريق أمام بورتو ما قد يهدد تأهله لثمن نهائي دوري الأبطال.

ويحتاج برشلونة للعودة إلى عبور دور المجموعات وتلافي الانتقال إلى الدوري الأوروبي كما حدث الموسم الماضي؛ ما أثر على النواحي الاقتصادية للنادي الذي يمر بأزمة مالية.