برشلونة يتلقى ضربة أخرى قبل مواجهة بورتو
تلقى نادي برشلونة ضربة أخرى قبل مواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويتصدر برشلونة مجموعته في دوري أبطال أوروبا بـ9 نقاط، وهو نفس رصيد بورتو صاحب المركز الثاني ثم شاختار ودنتسيك بست نقاط وأخيرًا رويال أنتويرب دون رصيد.
ويمر برشلونة بمرحلة من عدم الاتزان حيث خسر آخر مباراة له في دوري أبطال أوروبا أمام شاختار ثم تعادل أول أمس مع رايوفاليكانو بهدف لمثله بعد التوقف الدولي.
ويعاني برشلونة من الإصابات منذ انطلاق الموسم.
ورغم بدء استعادة عناصر هامة مثل فرينكي دي يونغ ورافينيا وبيدري، فقد تلقى الفريق ضربة بإصابة بابلو غافي بقطع في الرباط الصليبي.
ولم تتوقف الأمور عند ذلك، فبحسب "راك1" سيستمر غياب تيرشتغين عن صفوف الفريق مباراة أخرى إذ باتت فرص لحاقه بمباراة بورتو صعبة للغاية.
ويخشى برشلونة استمرار تراجع نتائج الفريق أمام بورتو ما قد يهدد تأهله لثمن نهائي دوري الأبطال.
ويحتاج برشلونة للعودة إلى عبور دور المجموعات وتلافي الانتقال إلى الدوري الأوروبي كما حدث الموسم الماضي؛ ما أثر على النواحي الاقتصادية للنادي الذي يمر بأزمة مالية.