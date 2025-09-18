 القناة 12 الإسرائيلية: مقتل أحد المصابين في عملية إطلاق نار على جسر اللنبي
logo
رياضة

كانتونا يطالب بتعليق مشاركة إسرائيل في الأحداث الرياضية (فيديو)

كانتونا يطالب بتعليق مشاركة إسرائيل في الأحداث الرياضية (فيديو)
إيريك كانتونا أسطورة منتخب فرنساالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز

طالب إيريك كانتونا، أسطورة منتخب فرنسا، بتعليق مشاركة إسرائيل في الأحداث الرياضية العالمية، وتحديدًا في كرة القدم.

وأدلى كانتونا بكلمة في حفل أقيم بإستاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن طالب خلالها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وأيضًا الاتحاد الأوروبي "يويفا" بإجراءات صارمة ضد إسرائيل.

أخبار ذات علاقة

الثنائي الفلسطيني حازم اليازجي وإبراهيم سعيد دياب

الاتحاد الفلسطيني يعلن وفاة لاعبين بسبب القصف الإسرائيلي

 وأضاف نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الأسبق:" كرة القدم ليست مجرد رياضة بل هي قوة ناعمة لكل دولة على المسرح العالمي، وحان الوقت لحرمان إسرائيل من هذه الميزة".

أخبار ذات علاقة

سليمان العبيد

الجيش الإسرائيلي يعلق لأول مرة على مقتل "بيليه فلسطين"

 وأشار إلى أن الاتحاد الدولي وأيضًا الاتحاد الأوروبي أوقفا مشاركة روسيا في أي مسابقة دولية بعد 4 أيام فقط من بدء الحرب ضد أوكرانيا، ولكن الموقف نفسه لم يتم اتخاذه ضد إسرائيل.

وتابع:" لماذا الازدواجية في المعايير؟ الحرب تدور منذ أكثر من 700 يوم، وهناك إبادة جماعية تتم في قطاع غزة ورغم ذلك لم يتم إيقاف إسرائيل".

أخبار ذات علاقة

محمد صلاح

بعد ضربته لـ"يويفا".. هجوم إسرائيلي على محمد صلاح بسبب "بيليه فلسطين"

 وأتم قائلاً:" حين تم رصد وقائع عنصرية في جنوب أفريقيا تمت مقاطعة أي أحداث رياضية هناك ويجب تكرار الأمر في إسرائيل".

وكان كانتونا قد حرص على توجيه رسالة نعي بعد وفاة اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد بعد قصف إسرائيلي لمنتظري المساعدات في قطاع غزة.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC