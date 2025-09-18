كانتونا يطالب بتعليق مشاركة إسرائيل في الأحداث الرياضية (فيديو)

طالب إيريك كانتونا، أسطورة منتخب فرنسا، بتعليق مشاركة إسرائيل في الأحداث الرياضية العالمية، وتحديدًا في كرة القدم.

وأدلى كانتونا بكلمة في حفل أقيم بإستاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن طالب خلالها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وأيضًا الاتحاد الأوروبي "يويفا" بإجراءات صارمة ضد إسرائيل.

وأضاف نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الأسبق:" كرة القدم ليست مجرد رياضة بل هي قوة ناعمة لكل دولة على المسرح العالمي، وحان الوقت لحرمان إسرائيل من هذه الميزة".

وأشار إلى أن الاتحاد الدولي وأيضًا الاتحاد الأوروبي أوقفا مشاركة روسيا في أي مسابقة دولية بعد 4 أيام فقط من بدء الحرب ضد أوكرانيا، ولكن الموقف نفسه لم يتم اتخاذه ضد إسرائيل.

وتابع:" لماذا الازدواجية في المعايير؟ الحرب تدور منذ أكثر من 700 يوم، وهناك إبادة جماعية تتم في قطاع غزة ورغم ذلك لم يتم إيقاف إسرائيل".

وأتم قائلاً:" حين تم رصد وقائع عنصرية في جنوب أفريقيا تمت مقاطعة أي أحداث رياضية هناك ويجب تكرار الأمر في إسرائيل".

وكان كانتونا قد حرص على توجيه رسالة نعي بعد وفاة اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد بعد قصف إسرائيلي لمنتظري المساعدات في قطاع غزة.