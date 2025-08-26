رغم الفوز.. أكثر لاعب أثار استياء جمهور الزمالك أمام فاركو

حقق الزمالك فوزاً مثيراً على حساب فاركو بنتيجة 1-0 مساء اليوم الثلاثاء في ختام الجولة الرابعة للدوري المصري.

وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب الأنغولي شيكو بانزا في الدقيقة 48 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بالقاهرة.

الفوز قاد الزمالك نحو صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط بعد أن حقق الانتصار الثالث خلال 4 جولات وتعادل مع المقاولون العرب.

ورغم الفوز فإن جمهور الزمالك خرج غاضباً بسبب أداء أحد لاعبي الفريق الأبيض الذي أثار استياء المتابعين.

هذا اللاعب هو عمر جابر قائد وظهير أيمن الفريق الذي حصل على تقييم 6.9 في المباراة بحسب موقع سوفا سكور.

ولعب عمر جابر المباراة كاملة ولكنه لم يقدم الإضافة الهجومية المطلوبة ولم يستطع تكوين شراكة فعالة مع البرازيلي خوان ألفينا جناح أيمن الزمالك.

ولمس عمر جابر الكرة 59 مرة وقدم 37 تمريرة صحيحة من أصل 42 ووجه تسديدتين خارج المرمى.

حاول عمر جابر المراوغة مرة واحدة فقط طوال المباراة ولم ينجح بخلاف خسارته الكرة 10 مرات وإرساله كرتين طويلتين بطريقة خاطئة.