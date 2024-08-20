حوّل نادي برشلونة الإسباني، أنظاره من التعاقد مع الكولومبي لويس دياز، إلى لاعب آخر، وذلك في ظل مساعي النادي الكتالوني لتعويض فشل صفقة نيكو ويليامز.

وكثف برشلونة جهوده من أجل حسم صفقة نيكو ويليامز، الذي تألق مع منتخب إسبانيا الفائز بلقب يورو 2024، ولكنها باءت بالفشل.

إذ ظهر الجناح الشاب في مقطع فيديو نشره أتليتك بيلباو، يعلن فيه حصوله على القميص رقم 10، مشيرًا إلى أنه مع الفريق "يتطلع لكتابة التاريخ به".

رغم مفاوضات برشلونة مع الكولومبي لويس دياز، فإن نادي ليفربول رفض تمامًا التفريط في خدمات جناحه الدولي.

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وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن برشلونة وجه بوصلته في الحال، نحو رافائيل لياو، جناح ميلان.

وقالت الصحيفة في تقريرها: "الجناح صاحب الـ25 عامًا وهو الخيار الذي يريد نادي برشلونة الآن العمل عليه واستقدامه خلال الميركاتو الصيفي".

وأضافت: "العملية معقدة، ولكن برشلونة لديه حليف كبير هو خورخي مينديز، سينهي الصفقة له".

يذكر أن لياو لديه عقد مع ميلان حتى عام 2028، وتبلغ قيمته السوقية نحو 90-100 مليون

واختتمت: "في حال عدم نجاح هذه العملية، التي لها أهمية كبيرة، فيوجد بدائل كثيرة بأسعار معقولة، مثل كينغسلي كومان لاعب بايرن ميونخ، وفيديريكو كييزا جناح يوفنتوس".