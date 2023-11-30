تقرير: ليفربول قد يضحي بمحمد صلاح من أجل ضم مبابي

تحت عنوان "ليفربول يستهدف التعاقد مع كيليان مبابي في صفقة ضخمة، لكن يجب التضحية بمحمد صلاح"، كشفت تقارير صحفية عن خطوة قد يتخذها النادي الإنجليزي من أجل ضم النجم الفرنسي، الذي سيصبح لاعبًا حرًّا في يناير المقبل.

وينتهي عقد اللاعب الفرنسي مع باريس سان جيرمان في نهاية هذا الموسم؛ ما يتيح له التفاوض مع أندية أخرى اعتبارًا من يناير المقبل.

ووفقًا لما ذكره موقع "TEAMtalk"، اليوم الخميس، فإن "بيع الدولي المصري محمد صلاح في الصيف المقبل قد يفتح الباب أمام ليفربول للحصول على مبابي، نجم باريس سان جيرمان، لكنهم يواجهون منافسة صعبة للتغلب على ريال مدريد للحصول على توقيعه".