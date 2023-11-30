تقرير: ليفربول قد يضحي بمحمد صلاح من أجل ضم مبابي
تحت عنوان "ليفربول يستهدف التعاقد مع كيليان مبابي في صفقة ضخمة، لكن يجب التضحية بمحمد صلاح"، كشفت تقارير صحفية عن خطوة قد يتخذها النادي الإنجليزي من أجل ضم النجم الفرنسي، الذي سيصبح لاعبًا حرًّا في يناير المقبل.
وينتهي عقد اللاعب الفرنسي مع باريس سان جيرمان في نهاية هذا الموسم؛ ما يتيح له التفاوض مع أندية أخرى اعتبارًا من يناير المقبل.
ووفقًا لما ذكره موقع "TEAMtalk"، اليوم الخميس، فإن "بيع الدولي المصري محمد صلاح في الصيف المقبل قد يفتح الباب أمام ليفربول للحصول على مبابي، نجم باريس سان جيرمان، لكنهم يواجهون منافسة صعبة للتغلب على ريال مدريد للحصول على توقيعه".
ونقل موقع "TEAMtalk" تأكيدات من مصادر أن عددًا من الأندية تفكر بالفعل في التعاقد مع مبابي، بما في ذلك عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول، الذي يرغب في إضافة لاعب جديد من الطراز العالمي مثل نجم سان جيرمان إلى هجومهم، وقد يتطلب الأمر استثمارًا جادًّا لمحاولة الحصول عليه، لكن هذه الفرصة قد تحدث في الميركاتو الصيفي.
ويحصل النجم الفرنسي على مبلغ مذهل قدره 65 مليون جنيه إسترليني سنويًّا في باريس سان جيرمان وسيحتاج أي ناد مهتم إلى دفع مبالغ مماثلة للحصول عليه.
ويبلغ عدد أهداف اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا الآن 229 هدفًا في 277 مباراة مع باريس سان جيرمان و46 هدفًا في 75 مباراة مع فرنسا.
محمد صلاح والدوري السعودي
وألقت الصحيفة الضوء على العروض المغرية التي تلقاها "صلاح" للرحيل إلى الدوري السعودي، قائلة: "محمد صلاح هو النجم الأكبر في ليفربول، ويعيش حالة توهج رائعة مرة أخرى هذا الموسم، إذ يحتل المركز الثاني في جدول هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 أهداف، ومع ذلك، فهو لا يزال الهدف الأكبر لدوري المحترفين السعودي، وهم مصممون على جلبه كلاعب جديد في الصيف المقبل".
وكان نادي الاتحاد على استعداد لدفع ما يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني للجناح في الصيف، لكن ليفربول رفض بشكل قاطع أي عروض لنجمهم، لم يكونوا مستعدين لبيعه في هذا التوقيت، ولكن هذا قد يتغير في عام 2024، وفقًا لما ذكره التقرير.
وكان الصحفي دانكن كاستلز، قال في تقرير نشره عبر موقع "dailyrecord"، يوم الأربعاء، إن "آرسنال وليفربول يستكشفان المعايير المالية والرياضية التي من خلالها يمكن إقناع كيليان مبابي بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي بصفقة انتقال حر الصيف المقبل".
وأضاف: "اللاعب الفرنسي أظهر بالفعل إعجابه بكرة ليفربول تحت قيادة الألماني يورغن كلوب خلال الأعوام السابقة".