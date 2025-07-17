بلانيس يزف بشرى سارة لجمهور الاتحاد السعودي (فيديو)

زف الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد السعودي، بشرى سارة لجماهير "العميد" بشأن التعاقدات القادمة للفريق في ظل بدء فترة الإعداد الحالية.

ويستعد الاتحاد المتوج بثنائية دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين لانطلاقة الموسم الجديد، من خلال المشاركة في بطولة السوبر السعودي التي تقام منتصف الشهر المُقبل في هونغ كونغ.

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الاتحاد سيلاقي النصر في نصف نهائي السوبر، على أن يتقابل الفائز منهما مع المتأهل عن مباراة الهلال والقادسية.

وتحدث بلانيس في تصريحات عبر الحساب الرسمي للاتحاد على منصة "إكس"، أولا عن مسار برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد، حيث أكد أن اختيار مدينة جيرونا في إسبانيا يأتي بسبب نجاح معسكر الموسم الماضي في المكان نفسه، والذي أتى بثماره وتوج الفريق بطلاً لثنائية تاريخية.

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وقال بلانيس إن المعسكر يوفر مقومات النجاح من أدوات ومرافق، وكان المنتخب الإنجليزي أقام معسكرا تدريبيا في المكان نفسه قبل أسابيع قليلة.

وأضاف: "بعد ذلك سنتوجه للبرتغال حيث نخوض 4 تجارب ودية، وقررنا البناء هناك لمدة أطول، حيث إن ذلك أفضل للفريق ضمن مرحلة الإعداد".

وشدد على أن لاعبي الاتحاد سيعودون بعد ذلك إلى جدة للحصول على راحة لبضعة أيام، ثم التوجه إلى هونغ كونغ، لخوض منافسات السوبر السعودي.

كما وعد بلانيس جماهير الاتحاد بعقد صفقات تمثل إضافة قوية للفريق، لافتًا إلى التركيز أيضا على العناصر الشابة التي تمثل مستقبل العميد.

كان الاتحاد نجح في التعاقد مع محمد هزازي لاعب خط وسط النصر.

وتابع: "يجب أن تثق الجماهير في العمل الذي نقوم به، وأذكّر بأننا الصيف الماضي قمنا بعقد صفقات في آخر 24 ساعة وقدمت إضافة كبيرة مع الفريق".