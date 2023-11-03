تين هاغ متحديًا انتقادات الصحفيين: لاعبو مانشستر يونايتد يسعون للعودة إلى الطريق الصحيح
تحدى إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، الانتقادات الشديدة التي يتعرض لها من الصحفيين، قبل رحلة فريقه المتعثر إلى فولهام بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتعرض الهولندي لهجوم لاذع بعد 8 هزائم في 15 مباراة في جميع المسابقات، وهي أسوأ بداية ليونايتد لموسم منذ 1962.
وبينما وجهت أصابع الاتهام إلى فريقه الذي يعاني من ضعف الأداء، تعرضت خطط تين هاغ الفنية لهجوم أيضا، وتوقع البعض أن يفقد وظيفته حال الهزيمة في كرافن كوتيدج.
ومع ذلك، واصل تين هاغ تحديه لهذه الانتقادات، وقال إن المزاج السائد في المعسكر هو السعي للعودة إلى الطريق الصحيح، بعد الهزيمة 3-صفر على ملعبه أمام مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.
وقال تين هاغ للصحفيين في ملعب تدريب يونايتد، اليوم الجمعة: "الفريق يتحلى بالإيجابية ويريد العودة للطريق الصحيح. نعرف المعايير هنا وعلينا أن نطبقها كل يوم".
وأضاف: "لقد تعرضنا لنكستين كبيرتين، لكن هذا الفريق قوي، والجهاز الفني قوي، وهذا المدرب قوي للعودة إلى الطريق الصحيح".
وخسر يونايتد، صاحب المركز الثامن، نصف مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسر خمسا من أول عشر مباريات على ملعبه في جميع المسابقات.
وقال تين هاغ، الذي أنفق 400 مليون جنيه إسترليني في سوق الانتقالات منذ توليه المسؤولية في صيف 2022: "أنا مقتنع باللاعبين في غرفة تبديل الملابس.. لقد رأينا العام الماضي أن بوسعهم القيام بعمل أفضل بكثير، لكنني المسؤول عن أداء الفريق وسأبذل كل جهد لتحسين الأمور".
واختتم: "عندما يعود لاعبون من إصابات سنلعب بشكل أفضل بالتأكيد".