تين هاغ متحديًا انتقادات الصحفيين: لاعبو مانشستر يونايتد يسعون للعودة إلى الطريق الصحيح

وتعرض الهولندي لهجوم لاذع بعد 8 هزائم في 15 مباراة في جميع المسابقات، وهي أسوأ بداية ليونايتد لموسم منذ 1962.

وبينما وجهت أصابع الاتهام إلى فريقه الذي يعاني من ضعف الأداء، تعرضت خطط تين هاغ الفنية لهجوم أيضا، وتوقع البعض أن يفقد وظيفته حال الهزيمة في كرافن كوتيدج.

ومع ذلك، واصل تين هاغ تحديه لهذه الانتقادات، وقال إن المزاج السائد في المعسكر هو السعي للعودة إلى الطريق الصحيح، بعد الهزيمة 3-صفر على ملعبه أمام مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.

وقال تين هاغ للصحفيين في ملعب تدريب يونايتد، اليوم الجمعة: "الفريق يتحلى بالإيجابية ويريد العودة للطريق الصحيح. نعرف المعايير هنا وعلينا أن نطبقها كل يوم".

وأضاف: "لقد تعرضنا لنكستين كبيرتين، لكن هذا الفريق قوي، والجهاز الفني قوي، وهذا المدرب قوي للعودة إلى الطريق الصحيح".