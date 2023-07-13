القبض على مدرب ناد بيروفي في البرازيل بسبب مزاعم قيامه بإشارات عنصرية (فيديو)

ووفقًا لوزارة الأمن العام في ساوباولو تم القبض على المدرب بعدما زعم مشجعو كورنثيانز وفتيان جمع الكرات بأنه وقف أمام المدرجات وتظاهر بأنه قرد.

وقالت وزارة الأمن العام في ساوباولو "كان ضباط الشرطة العسكرية يقومون بدورهم الأمني حيث وقف المتهم وهو عضو في الطاقم التدريبي ليونيفرسيتاريو أمام الجماهير البرازيلية وتظاهر بأنه قرد وهو ما أكده الشهود".

من جهته، انتقد نادي يونيفرسيتاريو ديبورتيس السلطات البرازيلية بعد إلقاء القبض على المدرب.

وقال يونيفرسيتاريو في بيان إن الاعتقال تعسفي "وغير مقبول ومهين وشائن" وإن طاقم التدريب هو من تعرَّض للاعتداء من قبل الجماهير.

وأضاف النادي في بيان "الشرف المهني لنادينا ملوث، تم معاملة سباستيان أفيلينو كمجرم في البرازيل وقضى ليلة في السجن. وجَّهت جماهير الفريق المضيف السباب لفريقنا طوال المباراة، وبصقوا على لاعبينا وطاقم التدريب، وفي نهاية المباراة اتهم الأشخاص أنفسهم مدرب اللياقة البدنية بارتكاب أفعال تمييزية.

"هذا الاتهام المشوَّه والذاتي أقرَّته السلطات البرازيلية على أنه صحيح دون حق الرد وبالتالي أمرت باعتقاله ونقله إلى مركز الشرطة في ساو باولو".