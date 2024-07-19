أعلنت الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات، اليوم الجمعة، إيقاف الملاكم الفنلندي روبرت هيلينيوس لعامين؛ بسبب وجود مادة محظورة رياضيًّا في عينته، قبل نزاله أمام البريطاني أنتوني جوشوا في أغسطس آب 2023.

وتغلب جوشوا، بطل العالم السابق في وزن الثقيل، على هيلينيوس بالضربة القاضية في الجولة السابعة من النزال الذي أقيم في (أو.تو أرينا) في لندن.

لكن العينة التي قدمها الملاكم الفنلندي طواعية في اليوم السابق للنزال جاءت إيجابية لمادة كلوميفين، التي قال هيلينيوس إن وجودها قد يكون ناجما عن تناول البيض والدجاج.

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وقالت الوكالة، إن هيلينيوس (40 عاما)، والذي كان موقوفا على نحو مؤقت، لم يتمكن من إثبات أن "مصدر البيض ولحم الدجاج الذي تناوله قبل النزال دجاج كان قد حُقن بمادة الكلوميفين".

وأضافت: "بالتالي، لم يتمكن السيد هيلينيوس من تحديد مصدر مادة الكلوميفين في عينته؛ ومن ثم لم يتمكن من تقليص عقوبة الإيقاف لمدة عامين".

وأشارت الوكالة إلى أن هيلينيوس كان موقوفا بصفة مؤقتة منذ 18 سبتمبر أيلول 2023، ما يعني أن الإيقاف سينتهي في 17 سبتمبر أيلول 2025.