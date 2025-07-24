تيرشتيغن يوجه رسالة لجماهير برشلونة بشأن الإصابة

وجه مارك تيرشتيغن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، رسالة لجماهير فريقه بشأن إصابته بآلام في الظهر.

وكتب تيرشتيغن تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس قائلاً: "أعزائي مشجعي برشلونة، أدافع عن ألوان وقميص نادي برشلونة بفخر كبير داخل الملعب وخارجه، في لحظات النجاح وفي أصعب الأوقات".

وأضاف: "اليوم صعبٌ بالنسبة لي على الصعيد الشخصي.. أنا في حالة بدنية وفنية جيدة جدًا، لكن لسوء الحظ لست خاليًا من الألم.. وبعد مناقشات مكثفة مع الفريق الطبي لنادي برشلونة وخبراء خارجيين، فإن أسرع وأسلم طريقة للتعافي التام هي إجراء جراحة في الظهر".

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وتابع: "بعد آخر عملية جراحية في الظهر، عدت إلى الملعب بعد 66 يومًا، أي ما يقارب شهرين؛ لكن هذه المرة، يعتقد الأطباء أن الأمر سيستغرق حوالي ثلاثة أشهر، كإجراء احترازي وتجنبًا للمخاطرة".

وواصل: "يؤلمني حقًا عدم قدرتي على مساعدة الفريق خلال هذا الوقت، ولكن لحسن الحظ، فإن إعادة التأهيل محتملة والطريق للعودة محدد".

وأتم تيرشتيغن رسالته: "أودُّ أن أشكركم جميعًا من كل قلبي، على وقوفكم الدائم بجانبي. لا تقلقوا، سأعود".

وكان برشلونة قد أعلن تعاقده مع الحارس خوان غارسيا قادمًا من إسبانيول بجانب تجديد عقد حارسه البولندي فيوتشيك تشيزيني.

وتعرض تيرشتيغن لإصابة في الرباط الصليبي أبعدته عن أغلب فترات الموسم الماضي.