الرئيس البرازيلي ينتقد تعيين أنشيلوتي مدربًا لمنتخب بلاده (فيديو)

وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، يوم الأربعاء، تعيين المدرب فيرناندو دينيز مديرا فنيا مؤقتا للمنتخب البرازيلي بعقد لمدة عام واحد فقط لحين انتقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لريال مدريد الإسباني إلى تدريب المنتخب البرازيلي في منتصف العام المقبل.

العديد من التقارير كانت قد أشارت إلى أن الاتحاد البرازيلي اتفق مع كارلو أنشيلوتي على تدريب البرازيل بداية من عام 2024.

وانتقد لولا دا سيلفا قرار استقدام أنشيلوتي مدربًا لمنتخب البرازيل قائلا: "لماذا كارلو أنشيلوتي؟.. لماذا لم يكن أبدًا مدربًا لإيطاليا؟ لماذا لم يحل مشكلة إيطاليا التي لم تلعب حتى في المونديال الماضي؟".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "هذا قرار من الاتحاد البرازيلي ولا أتدخل فيه.. أنا أحب كارلو ولكن هذا رأيي".