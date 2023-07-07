الرئيس البرازيلي ينتقد تعيين أنشيلوتي مدربًا لمنتخب بلاده (فيديو)
انتقد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، قرار اتحاد بلاده لكرة القدم، بالتعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتدريب منتخب البرازيل مستقبلا.
وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، يوم الأربعاء، تعيين المدرب فيرناندو دينيز مديرا فنيا مؤقتا للمنتخب البرازيلي بعقد لمدة عام واحد فقط لحين انتقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لريال مدريد الإسباني إلى تدريب المنتخب البرازيلي في منتصف العام المقبل.
العديد من التقارير كانت قد أشارت إلى أن الاتحاد البرازيلي اتفق مع كارلو أنشيلوتي على تدريب البرازيل بداية من عام 2024.
وانتقد لولا دا سيلفا قرار استقدام أنشيلوتي مدربًا لمنتخب البرازيل قائلا: "لماذا كارلو أنشيلوتي؟.. لماذا لم يكن أبدًا مدربًا لإيطاليا؟ لماذا لم يحل مشكلة إيطاليا التي لم تلعب حتى في المونديال الماضي؟".
وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "هذا قرار من الاتحاد البرازيلي ولا أتدخل فيه.. أنا أحب كارلو ولكن هذا رأيي".
وسيكون أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل بعد انتهاء عقده في صيف 2024، ولكن سيقود دينيز منتخب البرازيل بداية من المعسكر الدولي المقبل في شهر سبتمبر، حيث تبدأ مسيرة المنتخب في تصفيات مونديال 2026.
وسيقود أنشيلوتي المنتخب البرازيلي بدءًا من "كوبا أمريكا" 2024 التي تقام بين الـ20 من يونيو/ حزيران والـ14 من يوليو/ تموز بالولايات المتحدة.
ويحظى قدوم أنشيلوتي لتدريب منتخب البرازيل بدعم كبير من نجوم المنتخب، أبرزهم: فينيسيوس جونيور، نيمار، رودريغو، وميليتاو.
وتبدأ البرازيل مشوارها في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في سبتمبر على أرضها أمام بوليفيا ثم خارجها أمام بيرو.