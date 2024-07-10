الهلال السعودي يقدم عرضه لضم نجم نابولي

كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي قدَّم عرضًا ضخمًا لضم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتلقى أوسيمين العديد من العروض للرحيل عن نابولي، أبرزها من الثلاثي الإنجليزي آرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي، بالإضافة إلى عروض من الدوري السعودي.

ووفقًا لِما ذكره موقع "thewillnews"، اليوم الأربعاء، فإن "نادي الهلال السعودي، قدَّم عرضًا بقيمة 120.3 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع فيكتور أوسيمين، ويشمل العرض راتبًا أسبوعيًّا قدره مليون جنيه إسترليني للاعب الدولي النيجيري".

ويقيّم نابولي لاعبه أوسيمين بقيمة 128.8 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ أعلى قليلًا من العرض الحالي.

عقد أوسيمين في صفوف نابولي به شرط جزائي تبلغ قيمته نحو 130 مليون يورو ولا ينتهي قبل صيف 2026.

وذكرت تقارير سابقة أن نادي الهلال يتصدر سباق التعاقد مع أوسيمين حاليًّا وهناك استعداد لدى النادي لدفع الشرط الجزائي في عقده، خاصة وأن اللاعب حصل على وعد من دي لورنتيس رئيس نابولي بأنه سيسمح له بالرحيل حال دفع الشرط الجزائي.

وفتح نابولي بدوره مفاوضات مع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق تشيلسي لإقناعه بالانضمام إلى الفريق بناءً على توصية من المدرب الجديد أنطونيو كونتي، والذي سيقود الفريق في الموسم المقبل.

وكان الدولي النيجيري أوسيمين نجح في تسجيل 17 هدفًا مع نابولي في الموسم المنقضي.