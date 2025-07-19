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رياضة

أنمار الحائلي يحسم موقفه بشأن رئاسة الاتحاد السعودي

أنمار الحائلي يحسم موقفه بشأن رئاسة الاتحاد السعودي
أنمار الحائلي وأحمد كعكيالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
19 يوليو 2025، 10:17 م

حسم أنمار الحائلي موقفه بشأن رئاسة مجلس إدارة مؤسسة نادي الاتحاد السعودي بعد استقالة لؤي مشعبي.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات نادي الاتحاد قبل بداية الموسم المقبل لتحديد الرئيس الجديد للنادي وتشكيل مجلس الإدارة.

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 وبحسب صحيفة "الرياضية"، فإن أنمار الحائلي استقر على خوض التجربة والترشح لرئاسة النادي في الانتخابات القادمة.

وأوضحت أن الحائلي استقر على تواجد أحمد كعكي نائباً للرئيس، حيث يملك الثنائي خططاً مميزة في إدارة نادي الاتحاد السعودي.

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 وكان فهد سندي قد أبدى رغبته في خوض الانتخابات على مقعد الرئاسة، وهو ما يرسم ملامح صراع شرس على رئاسة النادي في الانتخابات القادمة.

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 ويعد رجل الأعمال أنمار الحائلي، صاحب الـ35 عاماً، أحد أبرز داعمي نادي الاتحاد على مدار السنوات الماضية، بخلاف أنه تولى من قبل رئاسة النادي عام 2017، كما عاد لتولي نفس المنصب في شهر يونيو 2019 بعد انتخابه من جانب الجمعية العمومية للنادي.

وتُوج نادي الاتحاد بالثنائية المحلية في الموسم الماضي بعد الفوز بلقبي دوري روشن، وكأس خادم الحرمين الشريفين.

 

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