نجم الأهلي السعودي يوجه رسالة إلى أنشيلوتي

وجه اللاعب البرازيلي روغر إيبانيز، نجم الأهلي السعودي، رسالة إلى المدرب الإيطالي القدير كارلو أنشيلوتي.

ويشغل حالياً أنشيلوتي منصب المدير الفني لمنتخب البرازيل منذ توليه المهمة في شهر يونيو الماضي بعد رحيله عن قيادة ريال مدريد الإسباني.

ويستعد منتخب البرازيل لخوض لقائي تشيلي وبوليفيا في ختام مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

وقال إيبانز في تصريحات تلفزيونية:" أنا أقدم كل ما لدي تماماً مثلما كنت في أوروبا، نفس القوة ونفس المستوى وأركز دائماً على تحقيق أهداف النادي".

وأضاف:"على المستوى الفردي، لدي هدف كبير يتمثل في العودة إلى منتخب البرازيل وأواصل العمل بقوة وتقديم أفضل ما لدي داخل المستطيل الأخضر".

وأتم قائلاً:" أنا واثق أن كارلو أنشيلوتي يتابع الدوري السعودي، وأتمنى الحصول على فرصة مجدداً لتمثيل منتخب البرازيل".

وانضم اللاعب البرازيلي صاحب الـ 26 عاماً إلى الأهلي السعودي في صيف 2022 قادماً من روما الإيطالي كما سبق له اللعب بقميص أتالانتا الإيطالي وفلومينينسي البرازيلي.

وساهم إيبانيز في التتويج مع الأهلي بلقبي دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي.