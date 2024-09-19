لامين يامال يكتب التاريخ بعد ساعات من إشادة رونالدو "الاستثنائية" (فيديو)

واصل النجم الإسباني لامين يامال بدايته المثالية وأداءه الرائع في موسم 2024 ـ 2025، عندما أعاد فريقه برشلونة في المباراة التي تجمعه حاليا مع موناكو الفرنسي في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

ورغم حالة الطرد في صفوفه بخروج مدافعه إريك غارسيا منذ الدقيقة العاشرة، ثم تلقيه هدفا سجله نجم موناكو ماغنيس أكليوش، نجح الفريق الكتالوني في تعديل النتيجة بواسطة أيقونة الكرة الإسبانية لامين يامال بتصويبة رائعة سكنت شباك حارس موناكو.

هدف لامين يامال كان بمثابة كتابة الصفحة الأولى في تاريخ مشاركاته في دوري أبطال أوروبا، بما أنه أول هدف في المسابقة التي يحتل فيها أسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو المكانة العليا بتصدره ترتيب الهدافين التاريخيين في المسابقة برصيد 140 هدفا.

وبعد ساعات قليلة من عبارات الإشادة التي قالها النجم كريستيانو رونالدو، أيقونة دوري أبطال أوروبا، تردد صدى إبداعات لامين يامال بقوة في ملعب لويس الثاني في موناكو، عندما وضع بصمته في المباراة على الرغم من العرض المتواضع لفريقه.

وسجل لامين يامال هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا، في الموسم الثاني له في المسابقة، بعد أن كان سجل في الدوري الإسباني وفي كأس الملك وفي كأس السوبر الإسباني وأمم أوروبا، بانتظار أن يدون اسمه في قائمة هدافي دوري الأمم الأوروبية.

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وكان كريستيانو رونالدو أشاد بموهبة لامين يامال وصعود نجمه بشكل لافت منذ كأس أمم أوروبا 2024، مؤكدا أن ما يفعله أيقونة برشلونة تجاوز حتى ما كان يقوم به هو والنجم الآخر ليونيل ميسي في سنوات مجدهما في الدوري الإسباني.

ومنذ بداية موسم 2024 ـ 2025، سجل لامين يامال 4 أهداف وصنع 4 أخرى مع البارسا، ليبدأ عاما كرويا يعد بكثير من الإنجازات رغم البداية البطيئة للبارسا في المسابقة، إذ يتأخر رجال الألماني هانسي فليك حتى الآن (2 ـ 1) أمام موناكو.