استنكر الاتحاد الأردني لكرة القدم امتناع عمر صلاح لاعب الوكرة القطري عن تمثيل منتخب الأردن الأول في الاستحقاقات الكروية المقبلة.

وذكر الاتحاد الأردني في بيان رسمي نشره على حسابه بمنصات التواصل أن "عمر صلاح كان ضمن الخيارات الفنية لمنتخب النشامى خلال الفترة الماضية، حيث تم التواصل معه قبل مواجهتي طاجيكستان والسعودية، لكن اللاعب اعتذر عن الالتحاق بالمنتخب بسبب ظروفه الخاصة".

وأضاف البيان: "يؤكد الاتحاد الأردني، أيضا أن الجهاز الفني بقيادة المدرب جمال سلامي تواصل مع اللاعب مجددا منذ استلامه المهمة مؤكدا أنه ضمن خياراته للمرحلة المقبلة".

وأكمل الاتحاد الأردني أنه قام بإرسال كتاب الاستدعاء الرسمي بناء على اختيارات مدرب النشامى للاعب عمر صلاح لمواجهتي الكويت وفلسطين في أيلول المقبل، ليتفاجأ الاتحاد بامتناعه عن تمثيل المنتخب في رسالة خطية، مرجعا السبب في ذلك لعدم دعوته في التجمعات السابقة".

وشدد الاتحاد على أن تمثيل المنتخب يُعد شرفًا عظيمًا ومصدر فخر واعتزاز لكل لاعب يحظى بهذه الفرصة المميزة، وأن مسيرة المنتخب لا تعتمد على لاعب بعينه، حيث أن ارتداء قميص النشامى ليس مجرد مسؤولية رياضية أو خيار مهني، بل هو تجسيد للروح الوطنية" وفق بيان نشر على حساب الاتحاد عبر منصة "إكس".

ويشار إلى أن تقارير إخبارية أردنية أكدت أن عمر صلاح، المحترف في نادي الوكرة القطري، سيظهر في وسائل الإعلام للرد على بيان الاتحاد.

وتعاقد الاتحاد الأردني لكرة القدم في يونيو الماضي مع المغرب جمال سلامي لقيادة المنتخب الأول خلفا لمواطنه الحسين عموتة الذي قاد النشامى في فبراير الماضي لبلوغ نهائي كأس أمم آسيا قطر 2023.

ويخوض المنتخب الأردني مواجهتين وديتين أمام منتخب كوريا الشمالية في 27 و29 أغسطس الجاري، قبل ملاقاة الكويت وفلسطين في أول أسبوعين من شهر سبتمبر المقبل لحساب الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026.