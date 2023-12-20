عمر السومة خارج قائمة منتخب سوريا المشاركة في كأس آسيا
أعلن هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب سوريا، قائمته الأولية التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس آسيا المقبلة، التي ستنطلق في قطر في الفترة من الـ12 من يناير إلى الـ10 من فبراير المقبلين.
ووقع منتخب سوريا في المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا 2024، برفقة منتخبات أستراليا وأوزبكستان والهند.
وشهدت القائمة مفاجآت قوية، باستبعاد نجم العربي القطري عمر السومة، ولاعب الشرطة العراقي محمود المواس.
وشهدت القائمة تواجد بابلو صباغ المهاجم الكولومبي من أصول سورية والذي قرر تمثيل نسور قاسيون مؤخراً، وكذلك خليل إلياس المحترف في الدوري الأرجنتيني الممتاز وأيهم أوسو الذي سبق له تمثيل منتخب السويد الأول.
وضمّت القائمة عمر خريبين المتألق في الدوري الإماراتي، وعلاء الدين دالي الذي يقدم مستويات جيدة في الدوري العراقي مؤخراً.
وكان الاتحاد السوري لكرة القدم أعلن عن إقامة مباراتين دوليتين وديتين للمنتخب مع كل من قرغيزستان وماليزيا استعدادًا لنهائيات كأس آسيا 2024.
وستقام مباراة سوريا مع قرغيزستان في دبي في الخامس من الشهر المقبل، ومع ماليزيا في الدوحة في الثامن من الشهر ذاته.