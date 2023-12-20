عمر السومة خارج قائمة منتخب سوريا المشاركة في كأس آسيا

وشهدت القائمة تواجد بابلو صباغ المهاجم الكولومبي من أصول سورية والذي قرر تمثيل نسور قاسيون مؤخراً، وكذلك خليل إلياس المحترف في الدوري الأرجنتيني الممتاز وأيهم أوسو الذي سبق له تمثيل منتخب السويد الأول.

وضمّت القائمة عمر خريبين المتألق في الدوري الإماراتي، وعلاء الدين دالي الذي يقدم مستويات جيدة في الدوري العراقي مؤخراً.

وكان الاتحاد السوري لكرة القدم أعلن عن إقامة مباراتين دوليتين وديتين للمنتخب مع كل من قرغيزستان وماليزيا استعدادًا لنهائيات كأس آسيا 2024.

وستقام مباراة سوريا مع قرغيزستان في دبي في الخامس من الشهر المقبل، ومع ماليزيا في الدوحة في الثامن من الشهر ذاته.