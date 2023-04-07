من هو أليكس روكا الذي نفذ ركلة البداية في الكلاسيكو؟
كانت لبرشلونة انطلاقة مؤثرة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، رغم الخسارة، حيث ظهر أليكس روكا، الذي نفذ ركلة البداية وأثبت أن "برشلونة أكثر من مجرد نادٍ".
وعلى الرغم من أن برشلونة عانى من هزيمة مروعة أمام ريال مدريد، إلا أنها أظهرت سبب كونه أكثر من مجرد نادٍ، حيث ظهر أليكس روكا، الرياضي الإسباني الذي اكتسب تعاطف وحب الجميع لقصته المؤثرة
أليكس روكا مصاب بالشلل الدماغي ويتواصل من خلال لغة الإشارة، ولكنه تغلب على كل ذلك وقدم عرضًا تاريخيًا بإكمال ماراثون برشلونة حيث أنهى السباق في خمس ساعات و50 دقيقة و21 ثانية.
وفي مقطع فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه كيف يهتف الجمهور له في الأمتار القليلة الماضية، تمت مشاهدته بالفعل أكثر من 14 مليون مرة.
وقد تلقى رسائل تهنئة من نجوم الرياضة مثل إليود كيبشوج، أحد أعظم عدائي الماراثون في كل العصور، ولاعب التنس رقم 1 عالميًا كارلوس الكاراز.
وتم تكريم أليكس روكا في انطلاقة الكلاسيكو الأخيرة التي حيث بدأ بركلة بداية المباراة وسط تصفيق كل الحاضرين في ملعب كامب نو.
وكتب روكا على صفحته الشخصية بموقع تويتر: "هذا أكثر من مجرد حلم، هذا لا يوصف، أشعر بسعادة كبيرة لأنني لا أملك كلمات كافية لأشكر ما حدث في الأمس".
وأضاف: "أشكركم على ثقتكم بي، أشكركم على إسعادي وأشكركم على كونكم: أكثر من مجرد نادٍ".
وسجل كريم بنزيما ثلاثة أهداف ليقود الريال للفوز 4-صفر في إياب قبل نهائي الكأس على ملعب كامب نو، ليعوض خسارته ذهابا بهدف دون رد، ليقصي برشلونة من المسابقة بعد خروجه من الدوري الأوروبي في فبراير/ شباط الماضي ليصبح الدوري هو فرصته الوحيدة للخروج بلقب هذا الموسم.
ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 71 نقطة بفارق 12 نقطة أمام غريمه الريال قبل 11 مباراة على نهاية الموسم.
ويجب على لاعبي الفريق الكتالوني تحقيق نتائج طيبة في الشطر الأخير من الموسم للفوز بلقب الدوري للمرة 27.
ولم يخسر برشلونة في الدوري على ملعبه هذا الموسم، بينما فاز جيرونا مرتين فقط خارج ملعبه، ما يرجح كفة الفريق الكتالوني.