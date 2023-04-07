من هو أليكس روكا الذي نفذ ركلة البداية في الكلاسيكو؟

وعلى الرغم من أن برشلونة عانى من هزيمة مروعة أمام ريال مدريد، إلا أنها أظهرت سبب كونه أكثر من مجرد نادٍ، حيث ظهر أليكس روكا، الرياضي الإسباني الذي اكتسب تعاطف وحب الجميع لقصته المؤثرة

أليكس روكا مصاب بالشلل الدماغي ويتواصل من خلال لغة الإشارة، ولكنه تغلب على كل ذلك وقدم عرضًا تاريخيًا بإكمال ماراثون برشلونة حيث أنهى السباق في خمس ساعات و50 دقيقة و21 ثانية.

وفي مقطع فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه كيف يهتف الجمهور له في الأمتار القليلة الماضية، تمت مشاهدته بالفعل أكثر من 14 مليون مرة.