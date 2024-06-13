المدعي العام الإسباني يطالب بسجن أنشيلوتي
طالب مكتب المدعي العام في إسبانيا، بسجن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد لمدة 5 سنوات لارتكابه جريمتين ضريبيتين.
وتم اتهام أنشيلوتي بالتهرب من دفع أكثر من مليون يورو عامي 2014 و2015، لعدم إعلانه عن إيرادات حقوق استثمار صورته بين عامي 2013 و2014 خلال ولايته الأولى رفقة نادي ريال مدريد.
ونشرت صحيفة (El MUNDO) تقريرًا قالت فيه إن ممثل وكالة الضرائب طالب بعقوبة أعلى قليلاً من تلك التي يطلبها مكتب المدعي العام.
ووفقًا للصحيفة، فإن الرسالة الواردة من مكتب المدعي العام قالت إن أنشيلوتي كان ملزماً بدفع الضرائب في إسبانيا عن كل الدخل الذي حصل عليه "خلال السنتين الماليتين 2014 و2015 وهو أمر لم يحدث.
وكشفت تقارير صحفية في وقت سابق عن حجم الأموال التي تهرب أنشيلوتي من دفعها، حيث أدين المدرب الإيطالي بالتهرب من دفع مبلغ (386 ألف يورو) لعام 2013، و(675 ألف يورو) لعام 2015، حيث لم يدفع ضرائبه عن راتبه مع ريال مدريد في عامي 2014 و2015، واحتال على الخزانة العامة بمبلغ قيمته 1.06 مليون يورو.
وتتهم النيابة العامة مدرب ريال مدريد، بارتكاب جريمتين ضد الخزانة العامة، حيث لم يسجل المدرب الإيطالي في إقراراته الضريبية مكافأة العمل الشخصية التي تلقاها من ريال مدريد، وحذف بعض المكافآت وحقوق الصور.
كما تم اتهام المدرب الإيطالي بأنه نقل أرصدته البنكية إلى أماكن أخرى وبالتحديد إلى كيانات لا نشاط لها ما يعني أنه قام بإخفاء إجمالي الإيرادات التي يحصل عليها لدفع ضرائبه بشكل قانوني.