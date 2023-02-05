ماركا تكشف خطة مايوركا لإسقاط ريال مدريد: سقوط متكرر واستفزاز فينيسيوس

تعليق أنشيلوتي

ويأس الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد من الأخطاء المستمرة التي تعرض لها لاعبيه ، بإجمالي 12 في الشوط الأول ... و 29 في المباراة بالكامل.

وبعبارة أخرى ، خطأ واحد كل ثلاث دقائق. دخل ريال مدريد في الشوط الأول بارتكاب ستة أخطاء وبطاقة صفراء ، مما أدى إلى احتجاج الحكم عند انتهاء الدقائق الـ 45 الأولى. ذهب فينيسيوس، الذي تعرض لهتافات مسيئة كثيرة في المدرجات ، إلى النفق مشيرًا إلى شعار ريال مدريد.

لم تمر إيماءة فينيسيوس دون أن يلاحظها أحد خاصة رايلو قائد مايوركا الذي بعد الاستراحة وأثناء ركلة حرة أمسك بقميصه وأمسك بشعار ريال مايوركا ووضعه في فم لاعب ريال مدريد ليقبله في استفزاز أكبر للاعب ريال مدريد.

كما يحدث في جميع المباريات تقريبًا تفوق فينيسيوس في الشوط الثاني واستغل قوته البدنية ليحصل على ركلة جزاء تصدى لها الصربي بريدراغ رايكوفيتش حارس مايوركا في وقت لاحق.

وحاول فينيسيوس حتى اللحظة الأخيرة ، لكنه لم يتمكن من هز الشباك وغادر دون تسديدة على المرمى ورافقه أنشيلوتي أخيرًا الذي لم يكن يريد أي ضرر أكبر في نهاية المباراة.

وحصل فينيسيوس على 5 بطاقات في الليغا هذا الموسم ، ضد برشلونة ورايو فاليكانو وقادش وأتلتيك بيلباو ومايوركا ، دائمًا في المباريات ذات التوتر العالي. في الكأس شهد مباراتين ضد فياريال وأتلتيكو مدريد.

وفي الموسم الماضي حصل فينيسيوس على ست بطاقات صفراء كلها في الليغا ، بينما حصل في موسم 2020-2021 على 3 بطاقات وفي موسم 2019-2020 على 4 لكنه في الموسم الذي سبقه لم يحصل على أي انذار.

وعلق أنشيلوتي على استفزاز لاعبه البرازيلي قائلا عقب المباراة إن المنافسين والجماهير دائمًا ما يستفزون فينيسيوس وهذا ما حدث أمام مايوركا.