أسوأ من صلاح.. تنفيذ "كارثي" لركلة جزاء من نجم بايرن ميونخ (فيديو)

أهدر النجم الإنجليزي هاري كين، هداف بايرن ميونخ الألماني ركلة جزاء بطريقة غريبة في المباراة التي تجمع فريقه الحالي مع ناديه السابق توتنهام هوتسبير اليوم الخميس في مواجهة إعدادية للموسم الجديد.

ويلتقي بايرن ميونخ، بطل ألمانيا وديا مع توتنهام، بطل الدوري الأوروبي اليوم على ملعب أليانز أرينا في إطار استعدادات الأول لمباراة السوبر الألماني أمام شتوتغارت يوم 16 من أغسطس الجاري، والثاني لمواجهة السوبر الأوروبي ضد باريس سان جيرمان يوم 13 من الشهر ذاته.

واعتمد المدرب البلجيكي لبايرن ميونخ، فينسنت كومباني، تشكيلة ضمت نجوم الفريق وركائزه على غرار مانوال نوير في حراسة المرمى والنجم هاري كين، هداف البوندسليغا وكينغسلاي كومان وأوليسيه وجوشوا كيميتش.

وتفاجأ هاري كين بالحالة المبللة بشكل جزئي لمكان تسديد الركلة ليسقط قبل لحظة التنفيذ ويهدر فرصة مضاعفة النتيجة للبايرن.

ووقع عديد اللاعبين في السابق في تنفيذ كارثي لركلات جزاء وكان أشهرهم على الإطلاق النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام في مباراة جمعت منتخب بلاده مع تركيا في تصفيات كأس أمم أوروبا 2004.

ومن جهته، كان ستيفن جيرارد نجم ليفربول أهدر ركلة جزاء مع فريقه بالطريقة ذاتها التي سدد بها كين وبيكهام.

كما أهدر محمد صلاح الأسبوع الجاري ركلة جزاء في مباراة فريقه ليفربول مع أتلتيك بلباو إذ ذهبت تسديدته التي أراد تنفيذها على طريقة "بانينكا" بعيدة فوق المرمى.

وكان هاري كين افتتح التسجيل للفريق البافاري في الدقيقة 12 بعد تمريرة من زميله الفرنسي مايكل أوليسيه.

وكان الشوط الأول من المباراة بين بايرن ميونخ وتوتنهام انتهى بفوز الفريق الأول بهدف دون رد.