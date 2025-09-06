صراع بين الهلال والنصر.. من هو رجل مباراة البرتغال وأرمينيا؟

حقق منتخب البرتغال فوزاً عريضاً خارج ملعبه على حساب مضيفه أرمينيا بنتيجة 5-0، مساء اليوم السبت، في الجولة الأولى للمجموعة السادسة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وشهدت المباراة تألقاً لافتاً لنجوم الدوري السعودي وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو قائد النصر والذي سجل هدفين رائعين لصالح بلاده، بجانب زميله في النصر جواو فيليكس الذي افتتح التسجيل ثم سجل هدفاً ثانياً له.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ونتيجة مباراة البرتغال ضد أرمينيا في تصفيات كأس العالم

وتألق أيضاً جواو كانسيلو ظهير أيمن الهلال السعودي والذي سجل هدفاً وصنع آخر في المباراة التي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً.

أخبار ذات علاقة رونالدو يقود البرتغال لسحق أرمينيا بخماسية في مستهل تصفيات المونديال

رجل المباراة

دار صراع كبير بين نجوم الهلال والنصر في مباراة البرتغال وأرمينيا على الفوز بلقب رجل المباراة.

أخبار ذات علاقة بقيادة رونالدو.. نجوم الهلال والنصر يكتسحان أرمينيا في نصف ساعة (فيديو)

وحسم الأمر جواو كانسيلو الذي نال أعلى تقييم من جانب موقع سوفا سكور بواقع 9.4 بعد مباراة كبيرة قدمها في لقاء أرمينيا.

ولعب كانسيلو نجم الهلال لمدة 79 دقيقة وسجل هدفاً وصنع آخر وفاز بسبع التحامات من أصل 11، كما فاز بصراع هوائي وحيد خلال المباراة.

ولمس كانسيلو الكرة 86 مرة وقدم 52 تمريرة صحيحة من أصل 62.

ونال كريستيانو رونالدو تقييما بواقع 7.9، بينما حصل جواو فيليكس على تقييم بدرجة 9.