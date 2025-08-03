يعتقد أنه يلعب في الحواري.. جمال عارف يشن هجوما على نجم الاتحاد السعودي (صورة)

شنَّ الإعلامي الرياضي جمال عارف هجومًا لاذعًا على عبد الرحمن العبود، نجم الاتحاد السعودي، بسبب ما بدر منه خلال مواجهة فريقه الودية ضد منافسه بورتيمنينسي البرتغالي، في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء أمس السبت، على كأس بطولة ARADE 2025، في رابع مواجهاته التحضيرية في معسكره المقام بالبرتغال.

وفرّط فريق الاتحاد في فرصة الحصول على كأس بطولة أرادي التجريبية، بعد خسارته أمام منافسه بورتيمونينسي البرتغالي بنتيجة "2-1".

أخبار ذات علاقة غضب ومطالبات بمحاسبته.. عبدالرحمن العبود يضرب خصمه بمنتهى القوة (فيديو)

أخبار ذات علاقة عرض رسمي من سيلتا فيغو لنجم الاتحاد السعودي

وشهدت الدقيقة الـ69 طرد عبد الرحمن العبود، جناح الاتحاد، فور دخوله بديلًا، ببطاقة حمراء مباشرة حصل عليها إثر ركله أحد لاعبي الخصم الذي أقصي هو الآخر بالعقوبة ذاتها خارج الملعب.

واحتكّ لاعب بورتيمونينسي أولًا مع العبود الذي ركض نحوه وركله بقوّة، فاتخذ الحكم قرارًا بطردهما ليكمل كل فريق المباراة بعشرة لاعبين.

وشارك جناح الاتحاد وقتما كان فريقه متأخرًا بهدفين نظيفين، ضمن جملة تغييرات أجراها المدرب الفرنسي لوران بلان وسط مجريات الشوط الثاني.

أخبار ذات علاقة رد رسمي من الاتحاد السعودي حول التفاوض مع فينيسيوس

وخسر الاتحاد جميع مبارياته التجريبية الأربع التي خاضها خلال معسكره الإعدادي، وأوَّلها برباعية نظيفة من فنربخشة التركي، والثانية بنتيجة "3-1" أمام فيتوريا غيماريش البرتغالي، والثالثة بنتيجة 4-2" على يد فولهام الإنجليزي، قبل هزيمته في الرابعة من بورتيمونينسي.

وينقسم المعسكر إلى مرحلتين، احتضنت إسبانيا أولاهما، بينما تستضيف ثانيهما منطقة الغارف، الواقعة أقصى جنوب البرتغال.

وقال جمال عارف عبر حسابه على منصة "إكس" منتقدًا العبود: "تمادى كثيرًا بتصرفات لا تليق بنادي الاتحاد وجماهيره".

وأضاف: لم يحترم قميص الاتحاد الذي يرتديه في مباراة خارجية، تصرف غير مقبول وغير مسؤول للاعب تعودنا منه مثل هذه التصرفات، هل يعتقد العبود أنه يلعب في الحواري؟".

واختتم: "يجب أن يكون هناك عقابٌ صارمٌ من جانب شركة النادي والمدرب، لننتظر".

وشهدت المباراة غياب نجوم الاتحاد الأجانب، وعلى رأسهم الثلاثي الفرنسي المكون من المهاجم كريم بنزيما، والجناح موسى ديابي، ونغولو كانتي، لاعب الوسط، بهدف اختبار جاهزية آخرين، مثل: الرباعي الدولي السعودي فيصل الغامدي، وعبد الرحمن العبود، ومروان الصحفي، وصالح الشهري.