حصل المصارع الأولمبي المصري محمد إبراهيم "كيشو" على الإفراج من قبل الشرطة الفرنسية لعدم ثبوت تهمة التحرش بفتاة فرنسية، كما ادعت عليه.

وكانت الشرطة الفرنسية ألقت القبض على المصارع المصري، صباح الجمعة، في أثناء وجوده ضمن البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024، بتهمة التحرش بفتاة وهو في حالة سكر.

ووفقا لبيان صادر، اليوم السبت، فقد حُفِظَت التحقيقات بشكل نهائي ضد "كيشو" لعدم وجود أي أدلة تدين اللاعب، إذ فُرِّغَت الكاميرات في مكان الواقعة، ولم تجد جهات التحقيق الفرنسية أي فعل شائن من اللاعب المصري تجاه الفتاة.

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وتوجه اللاعب من قسم الشرطة إلى مطار شارل ديغول تمهيدا لعودته إلى القاهرة، مساء اليوم السبت.

وتتجه النية لدى لجنة الهيئات والأندية والقيم برئاسة اللواء شريف القماطي لتحويل مسار التحقيقات من الاتهام الباطل بالتحرش من فتاة فرنسية كما ادعت من قبل إلى تهمة الخروج من القرية الأولمبية وعدم العودة بعد نهاية المباراة النهائية في ميزانه، والتي خرج لمشاهدتها ولم يعد أو يلتزم بموعد عودته للقرية الأولمبية في باريس.