مازيمبي يصدر أول أزمة للأهلي المصري

كشفت تقارير إعلامية على أن نادي مازيمبي قام بتحديد موعد مواجهة الأهلي المصري بكينشاسا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في توقيت سيشكل أزمة كبيرة للفريق المصري.

وكان النادي الأهلي نجح في الفوز على سيمبا التنزاني بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد بمجموع المباراتين، فيما نجح مازيمبي في الفوز على بيترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين مقابل هدف وحيد بمجموع المباراتين.

وللمرة الأولى يلتقي الأهلي ومازيمبي معا في مباراة إقصائية بالمسابقات الأفريقية.

وسبق أن التقى الفريقان في نسختين من دوري الأبطال وكلاهما جاء في دور المجموعات.

ولم يفز الأهلي من قبل في الكونغو الديموقراطية، حيث اكتفى بتعادل وهزيمة.