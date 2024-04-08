مازيمبي يصدر أول أزمة للأهلي المصري
كشفت تقارير إعلامية على أن نادي مازيمبي قام بتحديد موعد مواجهة الأهلي المصري بكينشاسا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في توقيت سيشكل أزمة كبيرة للفريق المصري.
وكان النادي الأهلي نجح في الفوز على سيمبا التنزاني بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد بمجموع المباراتين، فيما نجح مازيمبي في الفوز على بيترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين مقابل هدف وحيد بمجموع المباراتين.
وللمرة الأولى يلتقي الأهلي ومازيمبي معا في مباراة إقصائية بالمسابقات الأفريقية.
وسبق أن التقى الفريقان في نسختين من دوري الأبطال وكلاهما جاء في دور المجموعات.
ولم يفز الأهلي من قبل في الكونغو الديموقراطية، حيث اكتفى بتعادل وهزيمة.
ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي محمد شبانة عبر قناة "ETC"، فإن مسؤولي نادي مازيمبي أبلغوا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم برغبتهم خوض مباراة الأهلي على ملعبهم في تمام الثالثة عصرًا؛ إذ ثمة رغبة كبيرة في خوض مواجهة الفريق الأحمر عصرًا وليس ليلا، وهو ما قد يشكل أزمة للأهلي؛ إذ يعد هذا التوقيت صعبا بسبب الأجواء الحارة والرطوبة في الملعب، وهو الأمر الذي يؤثر دائما على لاعبي الفريق المصري غير المعتادين على خوض المباريات في مثل هذا التوقيت.
ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، تحقيق اللقب الـ12 في النسخة الحالية، حيث يتصدر قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.