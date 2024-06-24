بطلب من جيسوس.. الهلال السعودي يعود للمفاوضات مع نجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي عاد للتفاوض مجددًا مع رافينيا، لاعب برشلونة، من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية، بناء على طلب من البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الاثنين، فإن مدرب الهلال قد تواصل مع رافينيا ووكلائه والنادي للتعاقد معه.

وأوضحت الصحيفة أن نادي برشلونة طلب 90 مليون يورو للتخلي عن رافينيا بعدما رفض 80 مليون يورو الصيف الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى جيسوس يرى أن اللاعب الدولي سيعطي قوة تنافسية لفريقه، الذي يضم بالفعل لاعبي برشلونة السابقين نيمار ومالكوم، وهو على استعداد لفعل أي شيء لتأمين توقيعه.