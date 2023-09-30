"فاز لأنه كان أفضل بكثير من منافسيه".. غوارديولا يعلق على قضية برشلونة ونيغريرا

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إنه "سينتظر قبل أن يكون لديه رأي" بعد تفتيش مقر برشلونة، يوم الخميس.

واتهم القاضي خواكين أغيري، رئيس المحكمة التحقيقية، نادي برشلونة بالرشوة في قضية نيغريرا، كما اتهم أيضًا جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، الرئيسين السابقين لبرشلونة، بالإضافة إلى جوزيه ماريا إنريكيز نيغريرا (النائب السابق للجنة الحكام في الفترة من 1993 إلى 2018) وابنه.

ويعتبر القاضي أغيري بأن مبلغ 7.5 مليون يورو الذي دفعه برشلونة لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا يشكل جريمة؛ لأن برشلونة توقف عن الدفع لنيغريرا عندما ترك منصبه كنائب لرئيس الحكام.