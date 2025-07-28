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رياضة

شاهد طقوس محمد صلاح داخل المعبد البوذي وحديثه مع الراهب (فيديو)

شاهد طقوس محمد صلاح داخل المعبد البوذي وحديثه مع الراهب (فيديو)
طقوس محمد صلاح داخل المعبد البوذيالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
28 يوليو 2025، 7:04 م

قاد النجم المصري محمد صلاح زملاءه في فريق ليفربول الإنجليزي إلى تجربة روحانية فريدة داخل معبد "إيكوين" البوذي في طوكيو، حيث شارك الفريق في جلسة تأمل خاصة.

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وأكد الموقع الرسمي لليفربول أن الزيارة جاءت بناءً على توجيهات المدير الفني الهولندي آرني سلوت، الذي يسعى إلى تعزيز الجانب النفسي للاعبين قبل خوض المنافسات القاسية. 

وتُعد اليابان محطة أساسية في الجولة، حيث سيواجه الفريق "يوكوهاما إف مارينوس"، الأربعاء، في إطار الاستعداد لخوض غمار الدوري الإنجليزي الممتاز الذي ينطلق في 15 أغسطس بمواجهة بورنموث.

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 طقوس التأمل بقيادة محمد صلاح

نشر نادي ليفربول عبر منصاته لقطات حصرية تظهر اللاعبين وهم يخوضون جلسة تأمل ذهني مصممة خصيصًا لهم، بعد وصولهم إلى العاصمة اليابانية مساء الأحد، ضمن الجولة الآسيوية التحضيرية لموسم 2025/2026. 

وظهر صلاح وهو يمارس طقوس التأمل مع زملائه في الفريق الإنجليزي، ثم انخرط النجم المصري في حديث مع أحد رهبان المعبد.

 

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