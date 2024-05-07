فان دايك يحسم مصيره مع ليفربول

وينتهي عقد المدافع الهولندي (32 عاما) بنهاية موسم 2024-2025، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه مطلوب في بروسيا دورتموند الألماني، وتقارير أخرى قالت إن القادسية السعودي يرغب في الحصول على خدماته.

وعقب إعلان كلوب رحيله في يناير الماضي، قال فان دايك إنه غير متأكد بشأن مستقبله ولكن يبدو أن المدافع الآن مستعد للبقاء في النادي، الذي من المتوقع أن يُعين أرنه سلوت مدربا جديدا له.

وقال فان دايك لوسائل إعلام بريطانية: "التركيز الآن منصب على آخر مباراتين وبعد ذلك سيركز النادي على التعاقد مع المدرب الجديد وستكون هناك فترة انتقالية طويلة وأنا جزء من ذلك".

وأضاف: "لا يوجد شيء يمكن أن أناقشه بخصوص مستقبلي لأنه لا توجد أخبار. كما قلت، أنا سعيد للغاية هنا وأحب النادي ويمكنك رؤية ذلك أيضا. إنه جزء كبير من حياتي بالفعل".

وتابع: "سيكون هناك الكثير من التغييرات التي ستحدث ولن أقول إن كلمة مخيفة هي الكلمة المناسبة، لكن ما سيحدث الآن مثير للاهتمام للغاية. لذلك دعونا نرى".