متفوقا على الاتحاد.. الأهلي السعودي يحقق رقما قياسيا تاريخيا

حقق الأهلي السعودي رقماً تاريخياً بفوزه على حساب ضيفه نيوم مساء أمس الخميس في الجولة الأولى لمنافسات دوري روشن للمحترفين.

وافتتح الأهلي مشواره في الدوري السعودي بالفوز على حساب نادي نيوم الصاعد حديثاً بهدف دون رد سجله اللاعب الإنجليزي إيفان توني.

وأقيمت المباراة على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة وسط حضور جماهيري لافت لدعم ومؤازرة الأهلي.

وحقق الأهلي انتصاره المئوي على ملعبه وهو أول فريق يصل إلى هذا الرقم في ملعب الإنماء.

وتفوق الأهلي على جاره الاتحاد الذي تقام مبارياته على نفس الملعب بعد الفوز الذي تحقق على حساب نيوم.

ويفتتح الاتحاد مشواره في دوري روشن بمواجهة مرتقبة خارج الديار أمام الأخدود غداً السبت.

وكان الاتحاد قد خسر نصف نهائي كأس السوبر السعودي على يد النصر بنتيجة 1-2 في الشهر الحالي.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر السعودي على حساب النصر بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 في المباراة النهائية بعد التعادل بنتيجة 2-2.

ويتطلع الاتحاد لمصالحة جماهيره بالفوز خارج أرضه على حساب الأخدود.