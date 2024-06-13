سر "تجميد" صفقة النصر السعودي
اتخذت إدارة النصر السعودي قرارا بتجميد المفاوضات لضم البولندي فويتشيك تشيزني، حارس مرمى يوفنتوس، في الميركاتو الصيفي الجاري.
وارتبط اسم تشيزني بقوة خلال الأيام الماضية بإمكانية الانتقال للنصر في طريقه لضم تشيزني من أجل اللعب بجوار زميله السابق كريستيانو رونالدو.
وأكدت التقارير أن النصر كان مستعدا لضم تشيزني لمدة عامين، براتب 19 مليون يورو في العام الواحد، على أن يدفع بين 4 إلى 5 ملايين ليوفنتوس.
وتبلغ قيمة تشيزني السوقية الحالية 6 ملايين يورو،، وينتهي عقده مع "اليوفي" في يونيو 2025.
لكن فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، أشار عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أن هناك مشكلة بين الناديين، أدت لتوقف المفاوضات تماما، حيث أوضح أن خلافًا وقع بين الناديين يضع الصفقة حاليًا في خطر، مشيرا إلى أن هذا حدث رغم أن تشيزني كان مستعدا بالفعل لإتمام الصفقة.
من جانبه، أوضح موقع "فوت ميركاتو" أن السبب هو خلاف داخل معسكر النصر بين غويدو فينغا، المدير التنفيذي، وباقي المسؤولين، الذين يفضلون ضم حارس بمواصفات مختلفة.
ويبحث النصر عن حارس جديد ليعوض رحيل الكولومبي دافيد أوسبينا.
يذكر أن تشيزني خاض 35 مباراة مع يوفنتوس في الموسم الماضي، استقبل خلالها 30 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة من 15 لقاء.
وتعد صفقات النصر مطلبا جماهيريا هذا الصيف، بعد أن خسر "العالمي" كل الألقاب المحلية في موسم 2023-24 أمام غريمه التقليدي نادي الهلال.