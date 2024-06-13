سر "تجميد" صفقة النصر السعودي

من جانبه، أوضح موقع "فوت ميركاتو" أن السبب هو خلاف داخل معسكر النصر بين غويدو فينغا، المدير التنفيذي، وباقي المسؤولين، الذين يفضلون ضم حارس بمواصفات مختلفة.

ويبحث النصر عن حارس جديد ليعوض رحيل الكولومبي دافيد أوسبينا.

يذكر أن تشيزني خاض 35 مباراة مع يوفنتوس في الموسم الماضي، استقبل خلالها 30 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة من 15 لقاء.

وتعد صفقات النصر مطلبا جماهيريا هذا الصيف، بعد أن خسر "العالمي" كل الألقاب المحلية في موسم 2023-24 أمام غريمه التقليدي نادي الهلال.