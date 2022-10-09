بايرن ميونخ يعلن إصابة ألفونسو ديفيز بارتجاج في المخ

وخلال الاستراحة بين الشوطين استبدل ديفيز وهو لاعب أساسي في منتخب كندا الذي تأهل لنهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 1986.

ولم يحدد بايرن ميونخ موعدا لعودة ديفيز إلى الملاعب من جديد، لكنه قال: "إنه يتحسن" لكن لم يشارك في تدريبات الفريق اليوم الأحد.

وانتهت المباراة بالتعادل 2/2 ليصبح رصيد الفريقين 16 نقطة، بينما يحتل بايرن ميونخ المركز الثالث متقدما مباشرة على بروسيا دورتموند.

ويحل بايرن ميونخ ضيفا على فيكتوريا بلزن، يوم الأربعاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ثم يواجه فرايبورغ ثم هوفنهايم في الدوري الألماني، قبل مواجهة برشلونة في ملعب كامب نو، يوم 26 أكتوبر.