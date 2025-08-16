قرار مفاجئ من الهلال تجاه ميتروفيتش

كشفت تقارير سعودية عن تطور جديد في ملف الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم نادي الهلال، بعد التكهنات الأخيرة بمغادرته الفريق خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، نفى وكيل أعمال اللاعب أي خطط لرحيله عن الفريق، مؤكدًا استمراره مع "الزعيم"، رغم التعاقد مع الأوروجوياني داروين نونيز، القادم من ليفربول الإنجليزي.

ويضم الهلال حاليًا 12 لاعبًا أجنبيًا، وبالتالي لا مكان حاليًا للاعب ميتروفيتش.

ويسمح الاتحاد السعودي لكرة القدم بتسجيل 10 أجانب كحد أقصى، بينهم 8 لاعبين تحت السن.

قرار مفاجئ

يبدو أن الهلال يسعى لتعظيم الاستفادة من جميع محترفيه في دوري أبطال آسيا للنخبة، بما في ذلك ميتروفيتش.

وكشفت صحيفة "اليوم" السعودية أن المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي اتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن ميتروفيتش، فقد استقر على ضمه ضمن قائمة الهلال لدوري أبطال آسيا للنخبة فقط، في حين سيُستثنى من المشاركة في المنافسات المحلية.

وأوضحت الصحيفة أن الهلال يعتزم الاستفادة من اللاعب في المسابقة القارية حصرًا، في خطوة تهدف إلى توزيع الأدوار بين المحترفين الـ12 المسجلين ضمن قائمة الفريق.