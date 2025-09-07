يامال يقهر غولر.. منتخب إسبانيا يسحق تركيا في تصفيات كأس العالم (فيديو)

حقق منتخب إسبانيا فوزًا عريضًا على حساب مضيفه تركيا بنتيجة (6-0) مساء اليوم الأحد في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بتصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ونجح منتخب إسبانيا في تحقيق فوزه الثاني على التوالي ليعزز صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط وخلفه منتخب جورجيا الذي فاز في وقت سابق على بلغاريا بنتيجة 3-0، كما يحتل منتخب تركيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف.

تقدم بيدري نجم منتخب إسبانيا مبكراً بعد مرور 6 دقائق من عمر المباراة، ثم أضاف ميكيل ميرينو الهدف الثاني في الدقيقة 22.

ونجح ميرينو في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 45+1 قبل أن يحرز فران توريس الهدف الرابع في الدقيقة 53.

وأكمل ميرينو الهاتريك في الدقيقة 57، فيما سجل بيدري الهدف السادس في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وتفوق لامين يامال نجم برشلونة على منافسه أردا غولر نجم ريال مدريد بهذا الفوز الساحق.

وصنع لامين يامال هدفين في المباراة وتألق بشكل لافت وأهدر فرصة لتسجيل هدف رائع.