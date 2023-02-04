الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية
يخوض الأهلي المصري اختبارًا جديدًا في كأس العالم للأندية أمام سياتل ساوندرز الأمريكي، اليوم السبت، ضمن منافسات الدور الثاني لمونديال الأندية.
وتستعرض شبكة "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الأهلي أمام سياتل ساوندرز الأمريكي في كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في المغرب.. فإلى هذه السطور التالية:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "ابن بطوطة" في مدينة طنجة بصافرة الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، الساعة 19:00 اليوم السبت بتوقيت القاهرة.
وتنقل المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق حماد العنزي بجانب قناة المغربية الرياضية (البث الأرضي) بصوت المعلق خليل فايد.
ماذا يقول التاريخ؟
يتقابل الأهلي ضد سياتل ساوندرز للمرة الأولى، خاصة أن الفريق الأمريكي يخوض منافسات كأس العالم للأندية لأول مرة.
ويلعب الأهلي المصري في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة، ونجح في التأهل إلى دور الأربعة من قبل 4 مرات أعوام 2006 و2020 و2021 وحسم المركز الثالث وحل رابعًا في نسخة 2012.
ولم يسبق أن واجه الأهلي أي فريق أمريكي من قبل في كأس العالم للأندية.
أسلحة الأهلي
يطمع الأهلي إلى تحقيق الفوز، خاصة أن مستوى الفريق المصري يتصاعد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
وحقق الأهلي الفوز على منافسه التقليدي الزمالك في قمة الدوري المصري بنتيجة 3/0 كما فاز على بيراميدز في الدوري أيضًا بنفس النتيجة وتأهل إلى نهائي كأس مصر.
وقال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، في تصريحات للصحفيين قبل المواجهة إن اللقاء سيكون صعبًا أمام منافس مختلف عن أوكلاند لأن سياتل فريق يضم العديد من لاعبي أمريكا الجنوبية.
وأشار إلى أن الجميع يعلم قدرات لاعبي الأهلي وخبراتهم وإمكانية الفوز على حساب سياتل، موضحًا أن اللقاء سيكون مختلفًا وصعبًا، كما أن فريقه يركز فقط على هذه المواجهة دون النظر لما هو أبعد من ذلك.
ويعتمد الأهلي على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشناوي، وأمامه الرباعي: محمد هاني، ومحمد عبدالمنعم، ومحمود متولي، وعلي معلول، في خط الدفاع.
ويقود خط المالي أليو ديانغ، وبجواره عمرو السولية، وحمدي فتحي، مع ثلاثي خط الهجوم: محمد شريف، وحسين الشحات، وأحمد عبدالقادر.
أوراق سياتل
يطمع فريق سياتل إلى تحقيق إنجاز في مشاركته الأولى ببطولة العالم للأندية بعدما تُوج بلقب كونكاكاف لأندية أمريكا الشمالية.
وقال برايان شيمتزر، المدير الفني لفريق سياتل، في تصريحات للصحفيين إن هذه المواجهة ستكون تحديًا خاصًا بالنسبة له، كما أن الأهلي لديه خبرات كبيرة في كأس العالم للأندية.
وأشار إلى أن الأهلي يملك لاعبين مميزين، خاصة اللاعب صاحب القميص 15 أليو ديانغ فهو لاعب قوي بدنيًا.
ويعتمد سياتل على تشكيلة تضم حارس المرمى ستيفان فراي، وأمامه خط الدفاع بقيادة زافير أريجا، وغوميز أندرادي، وأليكس رولدان، ونوهو تولو.
ويقود خط الوسط ألبرت روزناك، وكريستيان رولدان، ونيكولاس لوديرو، وجوردان موريس، مع ثنائي الهجوم هيبير وراؤول رويدياز.
وقال أحمد السيد، مدافع الأهلي الأسبق، لشبكة "إرم نيوز" إن المواجهة ستكون مختلفة بالنسبة للأهلي، خاصة أن أوكلاند منافس ضعيف، ولكن سياتل يضم لاعبين من أمريكا الجنوبية ولديهم مواهب فردية.
وأشار إلى أن تشكيلة الأهلي لن تشهد تغييرات على الأرجح، خاصة مع تألق اللاعبين في مواجهة أوكلاند مؤكدا أن اللقاء سيكون قوياً من الناحية البدنية.
وأوضح أن محمد شريف مهاجم سريع وسيكون الأجدر بقيادة الهجوم الأحمر مؤكدًا أن حمدي فتحي يلعب دورًا تكتيكيًا مميزًا في الأداء الدفاعي والهجومي.