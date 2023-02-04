الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية

أسلحة الأهلي

يطمع الأهلي إلى تحقيق الفوز، خاصة أن مستوى الفريق المصري يتصاعد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وحقق الأهلي الفوز على منافسه التقليدي الزمالك في قمة الدوري المصري بنتيجة 3/0 كما فاز على بيراميدز في الدوري أيضًا بنفس النتيجة وتأهل إلى نهائي كأس مصر.

وقال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، في تصريحات للصحفيين قبل المواجهة إن اللقاء سيكون صعبًا أمام منافس مختلف عن أوكلاند لأن سياتل فريق يضم العديد من لاعبي أمريكا الجنوبية.

وأشار إلى أن الجميع يعلم قدرات لاعبي الأهلي وخبراتهم وإمكانية الفوز على حساب سياتل، موضحًا أن اللقاء سيكون مختلفًا وصعبًا، كما أن فريقه يركز فقط على هذه المواجهة دون النظر لما هو أبعد من ذلك.

ويعتمد الأهلي على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشناوي، وأمامه الرباعي: محمد هاني، ومحمد عبدالمنعم، ومحمود متولي، وعلي معلول، في خط الدفاع.

ويقود خط المالي أليو ديانغ، وبجواره عمرو السولية، وحمدي فتحي، مع ثلاثي خط الهجوم: محمد شريف، وحسين الشحات، وأحمد عبدالقادر.