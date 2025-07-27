جماهير برازيلية تسخر من نيمار باستخدام أقنعة صديقته السابقة (صور)

قامت جماهير فريق سبورت باستغلال مواجهة سانتوس الذي يضم بين صفوفه النجم نيمار داسيلفا وقامت بالسخرية منه، مستخدمين أقنعة ظهر بعضها في المدرجات لصديقته السابقة الممثلة برونا ماركيزيني.

وانتهت المباراة التي جمعت بين الرفيقين، فجر اليوم الأحد، بنتيجة "2-2" في إطار منافسات الجولة الـ17 للدوري البرازيلي.

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ومنعت شرطة ولاية بيرنامبوكو جماهير نادي سبورت من ارتداء أقنعة تحمل صورة وجه الممثلة برونا ماركيزيني خلال مباراة الفريق أمام سانتوس، وكانت هذه الخطوة تهدف إلى استفزاز النجم نيمار، لاعب سانتوس، ومحاولة زعزعة تركيزه خلال اللقاء.

الفكرة، التي نُسبت إلى صانع المحتوى بيدرو شيانكا، سرعان ما لاقت رواجاً واسعاً بين مشجعي سبورت، حيث بدأت تنتشر الأقنعة ومقاطع الفيديو المرتبطة بها، ما دفع السلطات للتدخل خشية تصاعد التوترات أو حدوث تجاوزات أمنية.

وقال بيدرو شيانكا في تصريحاته لشبكة ESPN: "كنت أمزح بالأمر في بيئة عملي، فصممت صورة لبرونا ماركيزيني وبدأت بطباعتها، تجاوب الكثيرون مع الفكرة، وبدأ مشجعو سبورت يطلبون التصميم، وتمت إعادة إنتاج الأقنعة والفيديوهات. لم أكن الوحيد، فعل الكثير غيري الشيء نفسه".

ونشر بيدرو شيانكا مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام" يُظهر طباعة قناع يحمل وجه برونا ماركيزيني، وأرفقه بتعليق ساخر قال فيه: "الجزيرة في انتظارك، نيمار"، في إشارة إلى ملعب "إيلا دو ريتيرو"، معقل نادي سبورت.

ويعيش نيمار حالياً فترة مضطربة، حيث دخل في مشادات كلامية مع جماهير سانتوس في المباريات الثلاث الأخيرة التي خاضها الفريق.

وجمع نيمار والممثلة برونا ماركيزيني علاقة عاطفية علنية بين عامي 2013 و2018، تخللتها عدة انفصالات وعودات، لكنها بقيت راسخة في ذاكرة الجمهور تحت اسم "برومار"، الذي أصبح رمزاً لتلك العلاقة الشهيرة.

في الوقت الحالي، لا ترتبط ماركيزيني بأي علاقة معلنة، بينما نيمار متزوج من برونا بيانكاردي، التي أنجب منها طفلتين.