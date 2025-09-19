"تسرق فترة تألقه".. هل تسببت نيكي نيكول في تراجع مستوى لامين يامال؟

اليونيسيف: مسلحون في غزة استولوا على 4 شاحنات مساعدات
إرم نيوز – نورالدين ميفراني
أثار غياب النجم الإسباني لامين يامال عن صفوف فريقه برشلونة مؤخراً، جدلاً واسعاً وسط اتهامات بتراجع مستوى اللاعب الموهوب بسبب ارتباطه عاطفياً بالمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول.
ولم يشارك الجناح الأيمن صاحب الـ 18 عاماً في مباراة فالنسيا بالدوري الإسباني يوم الأحد الماضي، كما غاب عن لقاء نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بافتتاح مشوار البلوغرانا في دوري أبطال أوروبا.
وتعرض يامال لإصابة في عضلات الحوض خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا بتصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.
وقد يمتد غياب اللاعب صاحب الأصول المغربية إلى 3 مباريات أخرى عن صفوف برشلونة بسبب هذه الإصابة.
ورغم اتهام الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، إلى أطباء المنتخب الإسباني بالتسبب في تفاقم إصابة لاعبه بعد إشراكه في مباراة تركيا بالتصفيات بعد الحصول على حقن مسكنة، لكن وسائل التواصل الاجتماعي ذهبت إلى علاقة الحب الجديدة في حياته.
وأشار الكثير من المتابعين إلى علاقة يامال مع المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول واعتبروها سبب ابتعاده عن مستواه، لدرجة أن أحد المشجعين تحدث في تعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فارق السن بين يامال ونيكي.
@eremsports
#لامين_يامال يظهر صورة عناق #نيكي_نيكول له ردا على أنباء الانفصال♬ original sound - إرم سبورت - Erem Sports - إرم سبورت - Erem Sports
ويبلغ يامال 18 عامًا وتكبره نيكي بسبعة أعوام، وعلق هذا المشجع قائلاً:" إنها تسلبه شبابه" بينما كتب آخر إنها تسرق فترة تألقه.