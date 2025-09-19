"تسرق فترة تألقه".. هل تسببت نيكي نيكول في تراجع مستوى لامين يامال؟

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

أثار غياب النجم الإسباني لامين يامال عن صفوف فريقه برشلونة مؤخراً، جدلاً واسعاً وسط اتهامات بتراجع مستوى اللاعب الموهوب بسبب ارتباطه عاطفياً بالمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول.

ولم يشارك الجناح الأيمن صاحب الـ 18 عاماً في مباراة فالنسيا بالدوري الإسباني يوم الأحد الماضي، كما غاب عن لقاء نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بافتتاح مشوار البلوغرانا في دوري أبطال أوروبا.

أخبار ذات علاقة رد فعل لامين يامال بعد هدف راشفورد الخرافي في مرمى نيوكاسل (صورة)

وتعرض يامال لإصابة في عضلات الحوض خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا بتصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقد يمتد غياب اللاعب صاحب الأصول المغربية إلى 3 مباريات أخرى عن صفوف برشلونة بسبب هذه الإصابة.

أخبار ذات علاقة غياب أكثر من المتوقع.. لامين يامال يصدم برشلونة

ورغم اتهام الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، إلى أطباء المنتخب الإسباني بالتسبب في تفاقم إصابة لاعبه بعد إشراكه في مباراة تركيا بالتصفيات بعد الحصول على حقن مسكنة، لكن وسائل التواصل الاجتماعي ذهبت إلى علاقة الحب الجديدة في حياته.

أخبار ذات علاقة في تصريح خاص لـ"إرم نيوز": أسطورة برشلونة يصدم لامين يامال بسبب الكرة الذهبية

وأشار الكثير من المتابعين إلى علاقة يامال مع المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول واعتبروها سبب ابتعاده عن مستواه، لدرجة أن أحد المشجعين تحدث في تعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فارق السن بين يامال ونيكي.

ويبلغ يامال 18 عامًا وتكبره نيكي بسبعة أعوام، وعلق هذا المشجع قائلاً:" إنها تسلبه شبابه" بينما كتب آخر إنها تسرق فترة تألقه.