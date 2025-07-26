لوران بلان: الاتحاد الأكثر شعبية في السعودية

أعرب لوران بلان، المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، عن سعادته الكبيرة بتولي تدريب "العميد"، معتبرًا إياه الفريق الذي يمتلك الشعبية الأكبر في السعودية.

كما تحدث لوران بلان عن أسباب نجاحه مع الفريق في موسمه الأول بدوري روشن، مشيداً بتطور كرة القدم في السعودية.

أخبار ذات علاقة دوران "يدمر" دفاع الاتحاد السعودي في سقوط مدو أمام فنربخشة (فيديو)

وخلال حوار مع صحيفة "سبورت" الإسبانية، اعتبر المدرب الفرنسي أن هناك العديد من العوامل التي أسهمت في نجاحه مع الاتحاد بموسمه الأول، بعدما توج بلقبي الدوري وكأس الملك.

وقال بلان: "لم نكن الفريق الأفضل في الدوري السعودي خلال الموسم الماضي، ولكننا تمكنا من التتويج لأننا لعبنا بروح جماعية وعلى قلب رجل واحد، كما أن الاتحاد الأكثر شعبية في المملكة".

أخبار ذات علاقة كم سيدفع نادي الاتحاد السعودي لشراء إسماعيل بن ناصر؟

أخبار ذات علاقة تصرف مفاجئ.. كريم بنزيما يقتحم انتخابات الاتحاد السعودي ويدعم هذا المرشح

وأضاف: "هناك أمران يساعدان على تطور المنافسة: أولًا، الشغف بكرة القدم الموجود في السعودية هائل. يمكن أن يُقال الكثير عن السعودية من أوروبا، لكن لكي تُكوّن رأيًا حقيقيًا، عليك أن تكون هنا، أن تعيش هنا. أنا جئت إلى هنا دون أي أحكام مسبقة، وها قد مضى عام على وجودي".

وتابع: "هم يحبون كرة القدم، لدينا متوسط حضور جماهيري يتراوح بين 40 و45 ألف متفرج، وأحيانًا يصل إلى 50 ألفًا. الأطفال يلعبون كرة القدم، ويحبونها، لذا لديهم ميزة على العديد من الدول الأخرى التي ترغب في تطوير هذه الرياضة. أما الأمر الثاني، الذي لا يمكن إنكاره كما تعلمون، فهو أنهم يمتلكون موارد مالية هائلة. وبالتالي، لتطوير كرة القدم، سيستثمرون كثيرًا وهم يعلمون أنهم سيستضيفون كأس العالم 2034. سوف يتمكنون من تطوير البنية الخاصة بهم وإنشاء دوري مثير للاهتمام".

وشدد: "أنا أحب اللعب الهجومي، أحب لعب كرة القدم الجميلة. في السعودية هناك العديد من الفرق التي تلعب بأسلوب هجومي؛ لأن هناك لاعبين هجوميّين جيدين، ويتم تسجيل الكثير من الأهداف، لذلك، نعم، ربما يدافعون أقل قليلًا مما هو عليه الحال في أوروبا، لكنه أمر ممتع للمشجعين، لأنه عندما تذهب لمشاهدة مباراة في السعودية، من النادر جدًا أن تنتهي المباراة دون أهداف".

وأكمل: "الموسم المقبل سيكون صعبا؛ لأن جميع الأندية سترغب في هزيمتنا وهذا أمر طبيعي، لذا علينا العمل بشكل أكبر، فهناك العديد من التحديات التي تنتظرنا".

وأتم: "الدوري السعودي ليس سهلًا، وجميع الأندية ترغب في تحقيق الفوز وأغلبها يلعب كرة هجومية مثلنا، ومن النادر أن تنتهي مباراة بنتيجة سلبية".