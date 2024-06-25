قارنه بميسي ومارادونا.. أسطورة ألمانيا يكيل المديح لنجم إسبانيا
كال لوثار ماتيوس، أسطورة المنتخب الألماني، المديح للامين يامال، نجم منتخب إسبانيا وبرشلونة، بسبب المستويات الرائعة التي يقدمها في بطولة "يورو 2024"، المقامة حاليا في ألمانيا.
ولعب جناح برشلونة البالغ من العمر 16 عامًا دورًا بارزا في انتصارات المنتخب الإسباني ضد كرواتيا وإيطاليا، قبل أن يشارك في نصف الدقائق الأخيرة خلال فوز "لاروخا" على ألبانيا.
وتصدر منتخب إسبانيا جدول ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأوروبية بعد ختام دور المجموعات برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات وتسجيل 5 أهداف والحفاظ على شباكه خالية.
وقال ماتيوس، الفائز بالكرة الذهبية عام 1990، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "شاهدنا مارادونا، وميسي، والآن لامين يامال وجمال موسيالا".
وأضاف النجم الألماني السابق: "الإحساس الذي يولده لامين في كأس أمم أوروبا، هو شعور لاعب كرة قدم يؤدي بشخصية ونضج في اللعبة غير مناسب لعمره".
وتابع: "يامال هو العنصر الرائع في منتخب إسبانيا، ويمكن أن يطمح الفريق في التتويج باللقب، لديهم الكثير من الأمان في التمرير، وفي المقدمة هناك لاعبون يتمتعون بالكثير من الجودة".
وصعد يامال لتمثيل الفريق الأول لبرشلونة، خلال الموسم الماضي، حيث يشارك في مركز الجناح الأيمن الذي كان يلعب فيه ميسي مع البرسا، وظهر بشكل مميز للغاية.
ودخل لامين يامال، تاريخ كأس أوروبا "يورو 2024"، بعدما أصبح أصغر لاعب يشارك في البطولة القارية بعمر 16 عاما و11 شهراً ويومين.
وحطم الجناح الإسباني رقم البولندي كازبر كوزلوفسكي، الذي شارك في آخر بطولة أوروبية بعمر 17 عاما و246 يوما.