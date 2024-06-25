قارنه بميسي ومارادونا.. أسطورة ألمانيا يكيل المديح لنجم إسبانيا

كال لوثار ماتيوس، أسطورة المنتخب الألماني، المديح للامين يامال، نجم منتخب إسبانيا وبرشلونة، بسبب المستويات الرائعة التي يقدمها في بطولة "يورو 2024"، المقامة حاليا في ألمانيا.

ولعب جناح برشلونة البالغ من العمر 16 عامًا دورًا بارزا في انتصارات المنتخب الإسباني ضد كرواتيا وإيطاليا، قبل أن يشارك في نصف الدقائق الأخيرة خلال فوز "لاروخا" على ألبانيا.

وتصدر منتخب إسبانيا جدول ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأوروبية بعد ختام دور المجموعات برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات وتسجيل 5 أهداف والحفاظ على شباكه خالية.