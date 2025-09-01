اعتراف مثير من لامين يامال بعد موقعة رايو فاييكانو

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

فقد برشلونة أول نقطتين في حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني بعد التعادل مع مضيفه رايو فاييكانو بنتيجة 1-1 مساء الأحد في الجولة الثالثة من عمر الليغا.

وسجل برشلونة هدفه الوحيد عن طريق لامين يامال من ضربة جزاء في الدقيقة 40 بعد جدل تحكيمي واسع.

وأحرز يامال هدفه الأول في الليغا هذا الموسم وقدم 3 تمريرات حاسمة خلال مبارياته الثلاث التي خاضها بالدوري الإسباني.

أخبار ذات علاقة ترتيب الدوري الإسباني.. رايو فاييكانو يعطل برشلونة وسط جدل تحكيمي (فيديو)

واعترف نجم برشلونة في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" بأنه لا يقدم أفضل مستوياته.

وأضاف:" أعتقد أنني أستطيع تقديم أداء أقوى والحقيقة أنني لست في أفضل مستوياتي".

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ورجل مباراة رايو فاييكانو وبرشلونة في الدوري الإسباني

وتابع:" ربما تكون الإحصائيات والأرقام جيدة جدًا، لكن هذا ليس ما أريده داخل الملعب.. ما أريده الشعور أنني بخير داخل أرض الملعب، وليس مجرد البحث عن الأرقام".

وعن التعادل أمام رايو فاييكانو، رد يامال قائلاً:" إنه ملعب صعب للغاية، وافتقدنا إلى القوة، علينا أن نتعلم من هذا لنعود إلى اللعب بنفس الحدة التي لعبنا بها العام الماضي في الشوط الثاني".

أخبار ذات علاقة بعد تعطل الـVar.. فضيحة تحكيمية في مباراة برشلونة ورايو فاييكانو (فيديو)

وواصل:" المنافس بذل جهدًا كبيرًا للفوز علينا، لكن تلك الهجمات لم تُفضِ إلى التعادل، لقد استقبلنا هدفًا من ركلة ثابتة، علينا أن نتمسك بأسلوب لعبنا وفكرتنا حتى النهاية"

وأتم نجم برشلونة:" لم نتحدث، لم يقل أحد أن هذا اللاعب كان وحيدًا، علينا أن نتعلم من هذه الهجمات".