كذب وافتراء على شيكابالا.. عامل بالزمالك يحرج أرملة إبراهيم شيكا

خرج مصطفى "ميلا"، منسق المهمات السابق لفريق الزمالك، عن صمته ليرد على التصريحات النارية التي أطلقتها هبة التركي، أرملة الراحل إبراهيم "شيكا"، ناشئ الفريق الأبيض، بشأن رفض محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق المعتزل مؤخرًا، المساهمة في علاج اللاعب الراحل.

وقالت هبة التركي في تصريحات تلفزيونية أخيرة: "شيكابالا ربنا يسامحه على قطع الأرزاق: كابتن أحمد سيد (زيزو)، خلال لعبه في الفريق الأبيض، كان قام بمبادرة جمع أموال من اللاعبين. شيكابالا رفض وقال له إن زوجها الراحل يتاجر بمرضه، ومن أخبرني هو (ميلا)، صديق شيكابالا المقرب، ولا يمكن لأحد أن يكذب على لسان شيكابالا، وقال لي إن الموضوع تم فتحه في غرفة تغيير الملابس وشيكابالا قال إن شيكا يقوم بعمل حوار للمتاجرة بمرضه".

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من جانبه، كتب ميلا على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)، أؤكد بشكل قاطع أني عمري ما التقيت بزوجة المرحوم إبراهيم شيكا رحمة الله عليه في حياتي، ولم يحدث أي تواصل بيني وبينها لا بشكل مباشر ولا غير مباشر".

وأضاف: "أما بخصوص الكلام الذي نُسب إليّ عن كابتن محمود عبد الرازق (شيكابالا)، فهو كذب وافتراء تمامًا، وأنا أنفيه جملة وتفصيلًا، ولم أذكر لها أو لغيرها أي شيء يتعلق بكابتن شيكا بموقف خاص في أمور شخصية مثل هذه، الموضوع كله محض اختلاق، وأرفض الزج باسمي في أي خلافات أو سياقات ملفقة، أتمنى احترام الحقيقة وعدم استخدام اسمي في أمور لا تخصني بشيء".

واختتم ميلا: "وبما أننا في دولة قانون، سأقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها وضد أي شخص يحاول الزج باسمي في صراعات وهمية كاذبة".

وتوفي إبراهيم الجمال، الشهير بـ"إبراهيم شيكا"، في أبريل الماضي عن عمر ناهز 28 عامًا، بعد صراع طويل ومرير مع مرض السرطان، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.

وكان شيكا، أحد أبرز لاعبي قِطاع الناشئين بنادي الزمالك، خاض رحلة مؤلمة مع مرض سرطان المستقيم، وهو أحد أشد أنواع الأورام فتكًا.

إبراهيم شيكا، الذي شغل مركز الظهير الأيسر وتميز بأسلوب لعب شبيه بأسطورة الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا"، حصل على لقبه من تشابه الأداء بينهما، ومرّ بتجارب احترافية في صفوف المقاولون العرب وطلائع الجيش، كما مثل منتخب مصر للشباب مواليد 1997.