البريطاني موراي يغادر رولان غاروس من الدور الأول بخسارته أمام فافرينكا
تغلب السويسري ستان فافرينكا على البريطاني أندي موراي 6-4 و6-4 و6-2 في الدور الأول ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ليبلغ الدور الثاني من البطولة التي تتواصل حتى التاسع من يونيو المقبل.
وكان اللاعب السويسري حقق انتصارين في ثلاث مواجهات جمعته بمنافسه أندي موراي في رولان غاروس، بما في ذلك نصف نهائي 2017؛ إذ لم يتعاف بعدها موراي، بسبب تعرضه لمشكلة في الفخذ خضع على إثرها لجراحتين.
وجدد فافريكنا فوزه بثلاث مجموعات متتالية على موراي، وذلك على غرار ما حصل في الدور الأول من البطولة قبل أربع سنوات، حيث بدأ اللاعب السويسري البالغ عمره 39 عاما المواجهة رقم 23 بينهما بقوة وكسر إرسال منافسه في الشوط الأول.
وحسم فافرينكا بطل فرنسا المفتوحة 2015 المجموعة الأولى بفضل إرساله القوي، قبل أن يطلق ضربات خلفية صاروخية بيد واحدة من الخط الخلفي في الشوط الثالث من المجموعة الثانية ليضع منافسه تحت الضغط.
وحصل موراي (37 عاما)، والذي قال إن من غير المرجح أن يواصل اللعب بعد هذا الصيف، على دعم كبير من جماهير ملعب فيليب شاترييه، وقاتل لكنه لم يتمكن من إيقاف فافرينكا الذي فاز بالمجموعة الثانية.
وتأخرت بداية المجموعة الثالثة بسبب وقت مستقطع طبي طلبه فافرينكا، بسبب مشكلة في ربلة الساق اليسرى، لكن موراي بدا هو الآخر متأثرا بمشكلة في الساق، ليتقدم اللاعب السويسري في البطولة.