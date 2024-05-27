البريطاني موراي يغادر رولان غاروس من الدور الأول بخسارته أمام فافرينكا

تغلب السويسري ستان فافرينكا على البريطاني أندي موراي 6-4 و6-4 و6-2 في الدور الأول ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ليبلغ الدور الثاني من البطولة التي تتواصل حتى التاسع من يونيو المقبل.

وكان اللاعب السويسري حقق انتصارين في ثلاث مواجهات جمعته بمنافسه أندي موراي في رولان غاروس، بما في ذلك نصف نهائي 2017؛ إذ لم يتعاف بعدها موراي، بسبب تعرضه لمشكلة في الفخذ خضع على إثرها لجراحتين.

وجدد فافريكنا فوزه بثلاث مجموعات متتالية على موراي، وذلك على غرار ما حصل في الدور الأول من البطولة قبل أربع سنوات، حيث بدأ اللاعب السويسري البالغ عمره 39 عاما المواجهة رقم 23 بينهما بقوة وكسر إرسال منافسه في الشوط الأول.