بالأسماء.. 5 جواهر جديدة في برشلونة

كتب – نور الدين ميفراني

تعد مدرسة "لا ماسيا"، التابعة لنادي برشلونة، من أشهر المدارس في اكتشاف نجوم كرة القدم في العالم؛ إذ أخرجت سابقا عدة نجوم عالميين أبرزهم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، والإسباني تشافي هيرنتانديز، وأندرياس إنييستا، وجيرارد بيكيه، وحاليا نجم الفريق الشاب، لامين يامال.

وانطلق الموسم الجديد في مختلف الفئات بإسبانيا بمشاركة مواهب برشلونة التابعين لمدرسة "لا ماسيا" وهناك 5 لاعبين بالفريق يجب متابعتهم عن قرب.

غوركا بويل (15 عاما)

يعتبر موهبة صاعدة يلعب في فريق الناشئين في خط وسط الميدان، يمتاز باللعب بقدمه اليسرى وقوته البدنية، كما أنه هداف، ويملك ذكاء تكتيكيا منحه ثقة مدربيه.

وعلى الرغم من مشاركته هذا الأسبوع في مباراتين وديتين مع منتخب إسبانيا تحت 16 عامًا، فإن غوركا بويل مرشح ليكون قطعة أساسية في فريق شباب برشلونة "ب" خلال ظهوره الأول في الدوري.

وقد لعب غوركا الموسم الماضي في مركز "المهاجم الوهمي" وأيضا كجناح أيمن "7"، لكن هذا الموسم من المنتظر أن يكون أحد لاعبي الوسط الأساسيين في فريقه.

آرتيم ريباك (16 سنة)

لاعب أوكراني في مدرسة برشلونة يلعب كجناح أيمن ومهاجم وهمي، يملك فنيات عالية رغم كونه قصير القامة ويلعب بقدمه اليسرى.

ومن المحتمل أن يجمع آرتيم بين اللعب مع فريق تحت 16 عاما وفريق الشباب "ب"، فمع فريق سيسك بوش، قدّم اللاعب السابق لشاختار فترة إعداد رائعة، حيث سجل هدف بطولة العالم تحت 18 عاما.

آرتيم ريبّاك يُعد معجزة فنية بقدراته على صناعة الفارق بالقرب من منطقة الجزاء. وفي خطة 4-3-3 الخاصة بالبارسا يمكنه اللعب كجناح أيمن، أو كمهاجم وهمي، أو كلاعب وسط هجومي.

مينغوك لي (15 سنة)

لاعب ظهير من كوريا الجنوبية يجمع بين السرعة والقوة البدنية، ولعب عرضيات جيدة، يلعب أول موسم له برفقة فريق تحت 15 سنة.

اللاعب الكوري القادم من إسبانيول انضم للبارسا بتوقعات كبيرة، فبينما كان يلعب كظهير مع الفريق الأبيض والأزرق، تعاقد معه برشلونة بنية توظيفه كجناح هجومي.

مينغوك سريع جدًا ويمتاز بالقوة البدنية، لكن ما يمكن أن يقدّمه كجناح لصالح الفريق هو قدمه المميزة في إرسال العرضيات وصناعة التمريرات.

من المتوقّع أن يرتدي مينغوك لي القميص رقم "7" مع فريق برشلونة تحت 15 عاما (الذي كان يُعرف سابقًا بـ"كاديت ب"). الفريق، تحت قيادة أليكس فرنانديز، سيخوض اليوم أولى مبارياته في "المدينة الرياضية" ضد سيردانيولا، ضمن الجولة الافتتاحية من الفئة الجديدة "دوري الشرف تحت 15 عاما".

دافيد مورينو (12 سنة)

مورينو يُعتبر، إلى جانب فودي ديالو، أحد أبرز رموز جيل 2013، وهو جيل يضم مجموعة من المواهب اللامعة، وفي موسمه الثالث داخل أكاديمية برشلونة، يأمل اللاعب القادم من ليفانتي في مواصلة التطور والنمو من أجل الاستمرار في خطواته الواعدة نحو المستقبل.

لاعب الوسط الأيسر المنحدر من مدينة بني فايو يمتلك إبداعا ومهارة في صناعة الفرص مثل صانع الألعاب، إضافة إلى فعالية تهديفية عالية كمهاجم قناص. وما يميّزه بشكل استثنائي أنه يحقق كل ذلك أثناء لعبه في مركز لاعب الوسط الصريح، متحمّلًا مسؤوليات هذا الدور المحوري في وسط الملعب.

لمساته، ومراوغاته، وانطلاقاته بالكرة، وتمريراته، وتسديداته نحو المرمى، كلها على مستوى رفيع يضعه ضمن أبرز جواهر "لا ماسيا".

ومن المنتظر أن يكون ظهوره الرسمي الأول هذا الموسم مع فريق تحت 14 عاما (الإنفانتيـل A سابقا)، رغم أنه شارك خلال فترة الإعداد أيضا في مباريات مع فريق تحت 15 عاما (الكاديت B سابقا).

بيدريتو خواريث (11 سنة)

موهبة أرجنتينية جديدة في برشلونة لاعب وسط قصير القامة، لكنه موهبة استثنائية وشخصية قوية، يعد أحد أبرز لاعبي جيل 12 سنة الذين سيلعبون كرة القدم بـ11 لاعبا، كما لفت الأنظار في بلده الأصلي الأرجنتين الذين يشبهونه بأساطير لاعبي الوسط قصيري القامة.

وُلد بيدريتو خواريث في سالتا (الأرجنتين)، وهو لاعب وسط يخوض موسمه السادس مع برشلونة. يعوّض بيدريتو قصر قامته بشخصية فائزة مذهلة وجودة استثنائية. إنه لاعب وسط يقود الفريق بعقلية دائمة الحماسة وبموهبة طبيعية رائعة.

لقد تألق في العديد من البطولات، حتى أنّه كان محور اهتمام الصحف الأرجنتينية التي عقدت له مقارنات لافتة وإيجابية للغاية. يستحق أن تتم متابعته لمعرفة ما إذا كانت التوقعات العالية بشأنه في محلها.