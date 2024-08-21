كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة لؤي مشعبي وضعت على طاولة مفاوضاتها ملفَّات لعددٍ من المدافعين العالميين، تمهيدًا للتعاقد مع أحدهم قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الاتحاد أكثر الأندية السعودية نشاطًا في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث تعاقد مع الحارس الصربي بريدراغ رايكوفيتش، ومتوسط الميدان الجزائري حسام عوار والجناح الفرنسي موسى ديابي.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية" في تقرير لها، اليوم الأربعاء، فإن إدارة الاتحاد، تتابع موقف الثلاثي الفرنسي كليمون لينغليه، والإسباني إينيغو مارتينيز، ثنائي دفاع برشلونة، وتضع الأمر على رأس أولوياتها في صيف العام الحالي.

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كما إن هناك اهتمامًا بالتعاقد مع البرتغالي دانيلو بيريرا، نجم باريس سان جيرمان، الذي يجيد في مركزي قلب الدفاع وخط الوسط.

وأشار التقرير إلى أن الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد، هو من رشح هذا الثلاثي الدفاعي لمجلس الإدارة، من أجل التعاقد مع أحدهم بشكل رسمي.

وأوضحت الصحيفة أنه توجد خيارات عدة أخرى إلى جانب ذلك الثلاثي، ولا تزال الإدارة تدرس ملف كل لاعبٍ بعنايةٍ قبل الاستقرار على استقطاب أحدهم.

ويلعب لينغليه، البالغ من العمر 29 عامًا، لبرشلونة منذ 6 مواسم بعد رحيله عن إشبيلية الإسباني صيف 2018، وأعير خلال الموسمين الماضيين لتوتنهام هوتسبير، وأستون فيلا الإنجليزيين على الترتيب.

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أما مارتينيز، فانتقل إلى النادي الكتالوني صيف 2023 قادمًا من أتلتيك بلباو الإسباني.

من جهته، انضم بيريرا، إلى باريس سان جيرمان أكتوبر 2020 معارًا من بورتو البرتغالي، واشترى النادي الفرنسي عقده صيف 2021.

ويتبقَّى في عقدي بيريرا ومارتينيز موسم واحد، بينما يرتبط لينغليه ببرشلونة حتى صيف 2026.