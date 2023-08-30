هل كان قميص توتنهام الثالث نحسا على الفريق بعد الهزيمة أمام فولهام؟

قال آنجي بوستيكوغلو، مدرب توتنهام هوتسبير، إن أول ظهور للقميص الثالث الجديد للفريق كان مشؤومًا، لكنه ليس السبب وراء الهزيمة أمام فولهام في كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، أمس الثلاثاء.

وبدا الفريق الذي ارتدى قميصًا بلون "الكابتشينو" باهتًا في ملعب كرافن كوتيدج، وقال بعض المشجعين إن لاعبي توتنهام واجهوا صعوبات في تحديد موقع بعضهم البعض بسبب لون القميص الداكن.

وبعد أن أبلغ مشجعون المدرب عقب المباراة بأن القميص لعب دورًا في النتيجة رفض بوستيكوغلو هذا الأمر.