حقيقة اقتراب نجم الشباب من الانتقال للنصر السعودي

كشف تركي الغامدي، المتحدث الرسمي باسم نادي الشباب السعودي، حقيقة التقارير التي ربطت متعب الحربي، لاعب الفريق، بالانتقال إلى النصر في الميركاتو الحالي.

وذكرت تقارير خلال الأيام الماضي أن نادي النصر، توصل لاتفاق مع نظيره الشباب، بشأن الحصول على خدمات المدافع متعب الحربي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت أن الصفقة باتت في انتظار بعض الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي المتوقع خلال ساعات، لينضم الحربي إلى صفوف النصر.

ولكن تركي الغامدي، نفى الأمر عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلا: "الخبر غير صحيح".

وينتهي عقد متعب الحربي مع الشباب في صيف 2026، ما يعني أنه سيدخل الفترة الحرة في يناير المقبل؛ ما قد يدفع ناديه لبيعه للاستفادة ماديًّا منه.

ويبحث النصر عن بديل للاعبه البرازيلي أليكس تيليس للتناوب في المشاركة بينهما على مدار الموسم المقبل، خاصة أن متعب الحربي قدَّم مستويات مميزة بقميص الليوث.

ولعب الحربي 21 مباراة خلال الموسم المنقضي مع الشباب، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، علمًا بأنه كان من ناشئي الشباب، وتم تصعيده للفريق الأول في موسم 2020-2021.